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Туркменистан присоединился к базовому соглашению международного транспортного коридора ТРАСЕКА

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Туркменистан присоединился к Основному многостороннему соглашению о международном транспорте по развитию коридора Европа–Кавказ–Азия, которое является базовым правовым документом ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia)

Соответствующий Закон был принят Парламентом Туркменистана в ходе сессии в субботу 30 сентября и подписан Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Основное многостороннее соглашение международном транспорте по развитию коридора Европа – Кавказ – Азия было подписано в Баку 8 сентября 1998 года на историческом Саммите в г. Баку 12 странами ТРАСЕКА: Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина, Узбекистан. В 2009 году к Программе ТРАСЕКА присоединился Иран.

Соглашение вступило в силу 16 марта 2000 года.

Целями соглашения является:

  • развитие экономических отношений, торговли и транспортного сообщения врегионах Европы, Черного моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии;
  • содействие доступу к международному рынку автомобильного, воздушного ижелезнодорожного транспорта, а также торгового судоходства
  • способствование международной перевозке грузов, пассажиров и международной транспортировке углеводородных продуктов
  • обеспечение безопасности движения, сохранности грузов и охраны окружающей среды
  • гармонизация транспортной политики, а также правовых рамок в сфере транспорта;
  • создание равных условий конкуренции между отдельными видами транспорта

///nCa, 2 октября 2023 г.

 

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