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Представительство Европейского Союза в Туркменистане и USAID поддерживают выход ремесленников из Лебапского региона Туркменистана на мировые рынки

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30 сентября 2023, Ашхабад, Туркменистан – Сегодня Представительство Европейского Союза в Туркменистане и Агентство США по международному развитию (USAID) при поддержке Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО провели заключительное мероприятие в рамках программы бизнес-инкубатора “Lebap Handmade Exports” (Lebap HME). В рамках мероприятия была организована выставка изделий лучших ремесленников Туркменистана и проведен конкурс среди десяти финалистов программы, представивших на суд жюри свои новые бизнес-проекты, изделия и достижения.

Целью программы “Lebap HME” стало размещение продукции туркменских ремесленников на международном онлайн-маркетплейсе eBay и других международных торговых площадках для расширения охвата рынка и увеличения объемов международных продаж. 20 участников шестимесячной программы “Lebap HME” получили ценные навыки в области дизайна продукции, маркетинга в социальных сетях, копирайтинга, фотографирования и цифрового маркетинга. Программа также предоставила хорошие возможности для налаживания связей и сотрудничества, в том числе с новыми деловыми партнерами и интернет-магазинами в США, которые являются основным целевым рынком для продавцов туркменских изделий ручной работы.

Обращаясь к более ста участникам мероприятия, Посол Европейского Союза в Туркменистане г-жа Беата Пекса отметила: “В Европейском Союзе, где у нас больше нет границ и где мы наслаждаемся свободным перемещением людей, товаров, капитала и услуг, мы считаем, что свободная торговля сближает людей и помогает нам лучше понимать друг друга – наши традиции и нашу культуру. И это способствует нашему лучшему сотрудничеству, диалогу и мирному сосуществованию.”

На торжественной церемонии награждения три участника программы получили призы от организаторов и спонсоров. Первое место заняла Майса Овезова за создание устойчивой бизнес-модели, инновационному предпринимательскому подходу и исключительным презентационным навыкам.

Программа ” Lebap HME” была запущена в апреле 2023 года в Туркменабате (Лебапский велаят) и реализована при поддержке Представительства Европейского Союза в Туркменистане и Проекта USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды. Программа также получила существенную поддержку со стороны Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. ///Представительство ЕС в Туркменистане

 

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