Выставка народных ремесел Туркменистана в Ашхабаде: красота, мастерство, элегантность и экологичность

Выставка ремесел и демонстрационный день Бизнес-инкубатора «Lebap Handmade Exports» состоялись 30 сентября 2023 года в субботу в Музее изобразительных искусств Туркменистана в Ашхабаде.

Десятки мастеров и мастериц ручного промысла представили свои изделия – это изящная бижутерия, кукольные композиции на национальную туркменскую тематику, сумки, ковровые изделия, резьба по дереву, роскошные вечерние наряды в национальном стиле. Одним словом, выставка стала концентрацией всего того, что делает нашу повседневную жизнь краше, колоритнее и даже экологичнее…

Почему экологичнее? Потому, что большинство изделий народных умельцев-дизайнеров выполнены из натуральных материалов – дерево, пряжа, даже высушенной тыквенной кожуры, или кожезаменителей. А еще многие из них стремятся к безотходному производству или наоборот используют материалы, считающиеся в производстве (например, в пошивочном) отходом.

Мы побеседовали с некоторыми участниками экспозиции:

Мероприятие было организовано делегацией Европейского Союза в Туркменистане, Агентством США по международному развитию (USAID) и Национальной комиссией Туркменистана по делам ЮНЕСКО. ///nCa, 30 сентября 2023 г.

Фоторепортаж с выставки: