Сельское хозяйство Туркменистана: приоритеты развития

Туркменистан придает большое значение ускорению индустриализации национальной экономики путём дальнейшего динамичного развития аграрного сектора, активного внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство, развитию инновационной промышленности, тесной взаимосвязи производства и науки. О приоритетах развития сельскохозяйственного сектора речь идет в статье вице-премьера Атахаллыева Тангрыгулы, курирующего сельскохозяйственный комплекс, опубликованной в местных сми.

Ниже приводим ключевые факты, о которых сообщается в статье:

В соответствии с «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и другими государственными программами, в целях создания дополнительных запасов воды в стране проводится широкомасштабная деятельность по строительству новых и увеличению объёмов существующих водохранилищ, а также по улучшению мелиоративного состояния земель. В рамках этих мероприятий осуществляется проектирование и строительство новых водохранилищ.

В целях выращивания обильных урожаев пшеницы и хлопка, экономического стимулирования производителей сельхозпродукции государство предоставляет сельским труженикам по льготной стоимости семена, удобрения, услуги по техническому обслуживанию и химикаты, проводит своевременные расчёты за поставленную продукцию.

В составе Сельскохозяйственного научно-производственного центра Туркменского сельскохозяйственного института действуют 5 научно-исследовательских отделов и 9 научно-производственных опытных хозяйств, где проводятся научные работы по селекции сельскохозяйственных культур, семеноводству, агротехнике и защите культур.

Туркменские селекционеры вывели такие сорта озимой пшеницы с высокой урожайностью, как «Berkararlyk», «Galkynyş», а учёными-хлопководами выведены и внедрены в производство устойчивые к местным почвенно-климатическим условиям высокоурожайные скоросозреваемые сорта хлопка «Garaşsyzlyk-30» и «Aşgabat-140».

В связи с тем, что почвенно-климатические условия Туркменистана благоприятны для выращивания тонко- и средневолокнистых сортов хлопка.

В целях увеличения площадей для возделывания овощебахчевых культур, картофеля, винограда и разведения фруктовых садов был сформирован специальный земельный фонд.

Государство инвестирует в строительство новых, увеличение объёмов существующих водохранилищ и пропускной способности рек, оросительных каналов и коллекторов.

Наращивание производственных мощностей предприятий по переработке и выпуску готовой продукции и экспортно-ориентированных комплексов, рост объёмов импортозамещающей продукции, продовольственных товаров является актуальным требованием сегодняшнего дня.

Важными векторами осуществляемой деятельности являются поддержка негосударственного сектора и увеличение его доли в экономике, расширение сфер малого и среднего предпринимательства и рост объёмов производимой сельскохозяйственной продукции, строи­тельство современных тепличных комплексов в целях круглогодичного снабжения населения свежими продуктами.

В стране создано множество сельскохозяйственных и животноводческих предприятий и дайханских хозяйств, зарегистрированы десятки крупных частных животноводческих комплексов по производству мясомолочной продукции, строительство которых в настоящее время продолжается.

В стране успешно осуществляются последовательная техническая модернизация сельского хозяйства, внедрение передовых технологий, цифровых систем для высокоэффективного производства, претворяются в жизнь реформы, направленные на систематическое увеличение объё­мов производства различных видов сельскохозяйственной продукции.

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова и Туркменский сельскохозяйственный институт являются престижными учебными заведениями, которые готовят кадры для сельскохозяйственной отрасли. Между университетом и учебными заведениями государств Европы, Азии и Америки, в том числе с ведущими компаниями, производящими современную сельскохозяйственную технику и химикаты.

Постоянно укрепляется материально-техническая база сельскохозяйственной отрасли, систематически закупаются различные виды сельскохозяйственной техники от известных компаний США, Германии и Италии.

На основе Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и компанией «John Deere Walldorf GmbH & Co», заключённого в августе 2019 года, была подписана Концепция перевода сельскохозяйственной техники на телематическую систему в три этапа.

Строительство Туркменского озера «Altyn asyr» имеет большое значение в улучшении экологической ситуации не только Туркменистана, но и всего региона. Озеро внесёт большой вклад в обогащение природы, в том числе флоры и фауны, не только нашей, но и соседних стран, создаст благоприятные экологические и кормовые условия для птиц на всей протяжённости коллекторно-дренажных сетей Центральных и Восточных Каракумов, будет способствовать улучшению пастбищ Каракумов, увеличению урожайности пастбищных угодий и кормовой базы для скота.

В целях обеспечения экологического благополучия и охраны окружающей среды в настоящее время Туркменистан осуществляет эффективное сотрудничество с международными организациями, такими как Программа развития и Программа по окружающей среде ООН, Европейская экономическая комиссия, Всемирный экологический фонд, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Всемирный банк, а также Германское общество международного сотрудничества.

На заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и международных форумах Туркменистан последовательно выступает с инициативами и предложениями регионального и глобального значения по защите окружающей среды, рациональному использованию водных и энергетических ресурсов, обеспечению продовольственной безопасности, комплексному подходу к решению экологических проблем Приаралья и сохранению экологического благополучия Каспийского моря.

///nCa, 29 сентября 2023 г. (Опубликовано порталом «Туркменистан: Золотой Век»)

#Туркменистан, #экономика, #сельское_хозяйство