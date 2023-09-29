Московский формат консультаций по Афганистану состоялся в Татарстане – Принята Казанская Декларация

nCa Report

В Татарстане состоялось 5-е заседание Московского формата консультаций по Афганистану

29 сентября 2023 года в Казани – столице Татарстана (Российская Федерация) состоялось 5-е заседание Московского формата консультаций по Афганистану.

В заседании приняли участие спец представители по Афганистану, главы дипломатических ведомств и делегаты от России, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, КНР, ОАЭ, Пакистана, Туркменистана, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Китая.

Делегацию Афганистана на встрече представил глава МИД в правительстве Талибан Амир Хан Моттаки.

Участники консультаций высказали единую позицию о том, что международное сообщество, а также региональные и соседние страны должны продолжить оказание помощи в деле восстановления Афганистана и решения гуманитарных вопросов. По мнению участников встречи, динамику процессу стабилизации ситуации в Афганистане могут придать такие площадки, как контактная группа ШОС-Афганистан, ООН.

Между тем, одной из основных линий многих выступлений стал призыв к властям Афганистана приложить усилия к созданию инклюзивного правительства, приложить больше усилий к искоренению наркопроизводства

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, отвечая на вопросы журналистов по итогам пятого заседания московского формата консультаций по Афганистану, отметил, что «новый толчок (встречи) в том, что большинство стран региона доказали единый свой подход, позиции».

«Афганские наши партнеры, которые были здесь в Казани, они увидели, что подавляющее большинство стран региона говорит с одной позиции и одним голосом», – добавил он.

При этом, как очевидно из замечаний Кабулова, встреча изначально не была ориентирована на достижение каких-либо прорывов, а скорее на озвучивание общей позиции формата по афганской проблематике.

«Мы не занимаемся прорывами, мы занимаемся решением проблемы, она требует терпения», – сказал Кабулов.

«Мы исповедуем другую философию отношений, она подразумевает терпеливое разъяснение, аргументацию, и дальше мы уповаем на Всевышнего и на жизнь, которая доубедит наших афганских партнеров, в том, что им надо улучшать, как систему госуправления в стране и больше думать о своем народе», – подытожил он.

По итогам заседания одобрена Казанская Декларация. Исключение составил Таджикистан, который выразил возражения по ряду пунктов декларации.

Татарстан активен в афганском направлении

Приветствуя участников форума, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул растущий интерес общественно-политических и деловых кругов Татарстана к работе в афганском направлении.

«Это проявилось в ходе визита в текущем году афганской делегации во главе с и.о. Министра промышленности и торговли Нуриддина Азизи для участия в работе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023», – сказал он.

«Свидетельством развития контактов нашей республики с Афганистаном стало также участие и.о. Министра высшего образования этой страны Ниды Надима в Международном форуме министров образования «Формируя будущее». Поддержка гуманитарных связей также является неотъемлемой частью нашего взаимодействия», – добавил он.

Минниханов также напомнил о том, что в текущем году при содействии казанского «Благотворительного патриотического фонда мусульман России», который регулярно оказывает гуманитарное содействие местному населению, состоялось торжественное открытие делового центра в Кабуле.

Москва не приемлет возвращения НАТО в Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил «беспокойство» в отношении «попыток внерегиональных игроков активизироваться на афганском направлении».

«Полноценное объединение усилий стран региона с государствами – членами блока НАТО возможно только при условии, что последние в полной мере признают всю ответственность за печальные итоги своего 20-летнего военного присутствия в Афганистане, окончившегося полным фиаско», – сказал он.

Как следует из заявления Лаврова, Москва считает неприемлемым возвращение военной инфраструктуры США и НАТО на территорию Афганистана и соседних с ним государств под каким-либо предлогом.

В качестве условия для достижения устойчивого мира в Афганистане, Лавров назвал завершение реконфигурации власти в стране, обеспечение участия в госуправлении политических деятелей от национальных и конфессиональных меньшинств.

Также Россия рассчитывает, что Кабул будет делать все, чтобы активизировать свои контртеррористические и антинаркотические усилия.

Китай против вмешательства во внутренние дела Афганистана

Афганистан должен проводить независимую внутреннюю политику, соответствующую его национальным условиям. Об этом заявил специальный представитель МИД КНР по Афганистану Юэ Сяоюн на заседании московского формата консультаций по Афганистану, передает ТАСС.

“Я считаю, что ключом к миру, стабильности и восстановлению Афганистана является конструктивное международное региональное трудовое сотрудничество без иностранного вмешательства во внутренние дела. Это главное”, – сказал он.

Китайский дипломат отметил, что в международном сообществе обсуждаются права человека, в частности женщин, а также инклюзивность правительства в Афганистане. “Когда мы говорим обо всех этих проблемах, главным является то, что ничто не должно быть оправданием для вмешательства во внутренние дела суверенной и независимой страны. Что делать с инклюзивностью и правами человека в конечном счете решает суверенное правительство, само суверенное государство”, – добавил он.

Юэ Сяоюн призвал также Вашингтон и страны НАТО разморозить активы Афганистана, отменить односторонние санкции и как можно скорее высвободить больше ресурсов для удовлетворения его неотложных потребностей афганского народа.

Афганистан готов представить все возможности для региональных связей

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир-Хан Моттаки заявил, что Афганистан имеет мощный потенциал для экономического сотрудничества, а также в сфере торговли и инвестиций.

«Сейчас, когда в Афганистане восстановлена безопасность, настало время реализовать проекты, связанные с экономическими связями. Ориентируясь на нашу экономику и внешнюю политику, мы готовы предоставить все возможности для региональных связей», – сказал Амир-Хан Моттаки.

Он добавил, что в настоящее время созданы благоприятные условия для развития торговли через транспортный коридор «Север – Юг». Кроме того, Афганистан готов предоставить все необходимое для реализации инфраструктурных проектов по энергетике, сельскому хозяйству, железнодорожному сообщению.

«Мы подтверждаем готовность к приграничному сотрудничеству с соседними странами, предотвращать перемещение контрабандистов и других деструктивных личностей. В противодействие этим угрозам мы приложили усилия и боролись за то, чтобы свести к нулю выращивание и оборот наркотиков», – подчеркнул Амир-Хан Моттаки.

Он заверил, что туристы, дипломаты, сотрудники гуманитарных организаций, журналисты, исследователи разных стран приезжают в Афганистан и свободно перемещаются по стране.

«Мы еще раз заявляем, что любая страна, обеспокоенная угрозами безопасности и наркоторговли, исходящие из Афганистана, должна направить делегацию, чтобы все внимательно изучить и понять правду», – заявил и.о. министра иностранных дел Афганистана. В завершение он подчеркнул, что Афганистан готов взаимодействовать со странами региона на основе общих законных интересов.

Казанская декларация Московского формата консультаций по Афганистану, Казань, 29 сентября 2023 года

29 сентября 2023 г. в Казани состоялось пятое заседание стран-участниц Московского формата консультаций по Афганистану на уровне специальных представителей и старших должностных лиц Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Туркменистана и Узбекистана. В заседании также принял участие и.о. Министра иностранных дел Афганистана. В качестве почетных гостей присутствовали представители Саудовской Аравии, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов и Турции.

Стороны с обеспокоенностью отметили сложную ситуацию в сфере безопасности в Афганистане в связи с активизацией деятельности террористических группировок, прежде всего ИГИЛ (запрещена в России). Оценили значительные усилия действующих афганских властей по борьбе с ИГИЛ и призвали их предпринять аналогичные меры по отношению ко всем террористическим группировкам. Призвали действующие афганские власти к принятию эффективных мер по демонтажу, ликвидации и недопущению размещения всех видов террористических группировок, базирующихся в Афганистане и недопущению появления в стране очага распространения терроризма и нестабильности в сопредельные страны региона.

Отметили сообщения о сокращении культивации опийного мака в Афганистане в связи с успешными шагами действующих афганских властей. Подчеркнули важность продолжения осуществления их реальной и эффективной антинаркотической политики, особенно в сфере борьбы с промышленным наркопроизводством, которое, согласно имеющимся данным, отмечено серьезным и опасным ростом.

Призвали действующие афганские власти к наращиванию взаимодействия со странами региона в деле борьбы с угрозами терроризма и наркотрафика, исходящими с афганской территории. Большинство стран-участниц подчеркнули свое неприятие поддержки терроризма в Афганистане внешними силами.

С сожалением констатировано отсутствие прогресса в формировании в Афганистане подлинно инклюзивного правительства, которое отражало бы интересы всех этнополитических групп в стране. Несмотря на назначение в состав Кабульской администрации отдельных представителей различных афганских национальностей, стороны подчеркнули, что политический плюрализм в ней не просматривается. К действующим властям вновь обращен настоятельный призыв к установлению практического, ориентированного на результат диалога с представителями альтернативных этнополитических групп в целях завершения процесса мирного урегулирования и создания сбалансированного, всеобъемлющего, инклюзивного и подотчетного, ответственного правительства в стране.

Призвали действующие афганские власти создать необходимые условия для повышения уровня жизни афганского народа, предотвращения дальнейшей миграции и возвращения беженцев.

Участники высказались за соблюдение в Афганистане основных прав и свобод населения, включая равные права на труд, образование и правосудие, независимо от пола, этнической принадлежности или вероисповедания. Акцентировали обеспокоенность введенными запретами на работу для женщин и учебу для девочек. Призвали действующие афганские власти продвигать современное образование в школах в соответствии с международными стандартами.

Большинство стран-участниц Московского формата отметили усилия Генерального секретаря ООН по координации действий международных и региональных партнеров на афганском направлении в ходе встречи специальных представителей в Дохе в мае 2023 г. и считают, что сотрудничество с внерегиональными игроками возможно при условии, если возглавляемая США западная коалиция, 20-летняя деятельность которой привели к текущему кризису в Афганистане, признает и возьмет на себя свою ответственность за постконфликтное восстановление этой страны, и незамедлительно разблокирует афганские авуары, снимет односторонние санкции.

Стороны выступили за становление Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства. Они отметили неприемлемость размещения объектов военной инфраструктуры третьих стран в Афганистане и сопредельных с ним государствах под какими бы то ни было предлогами.

Положительно оценивая перспективы развития региональных экономических проектов с участием Афганистана, отметили необходимость укрепления двусторонних и многосторонних хозяйственных связей.

Стороны подтвердили неприятие попыток политизации гуманитарной помощи и указали на важность продолжения гуманитарного содействия Афганистану.

Обозначили заинтересованность в расширении сотрудничества с действующими афганскими властями в сфере культуры, спорта и образования.

Стороны отметили предложение Ирана по укреплению регионального сотрудничества по Афганистану путем создания региональной контактной группы для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес. ///nCa, 29 сентября 2023 г. (Фото: МИД России, МИД Афганистана, “Татар-Информ”)