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Минобороны Узбекистана: В Ташкенте прошла конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии

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27 сентября 2023 года  в Ташкенте прошла очередная конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии.

В мероприятии приняли участие начальники генеральных штабов Вооружённых Сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также командующий Центральным командованием США (CENTCOM).

В начале встречи члены делегаций посетили мемориальный комплекс «Парк Победы», возложили венок к памятнику «Ода стойкости», а также ознакомились с музеем «Слава». После этого состоялась церемония фотографирования на фоне государственных флагов во Дворце международных форумов «Узбекистан».

Открыли форум министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов и командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла.

В ходе конференции обсуждались такие вопросы, как региональная безопасность, борьба с терроризмом, гуманитарная помощь и региональная стабильность. ///Министерство обороны Узбекистана, Департамент информации и общественных коммуникаций, 27 сентября 2023 г.

 

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