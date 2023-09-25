Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана

Уважаемые участники заседания! Дорогие соотечественники!

Прежде всего сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь народ страны с праздником – 32-й годовщиной священной независимости Туркменистана!

Желаю вам и нашему мужественному народу крепкого здоровья, счастливой жизни, новых успехов в осуществляемой вами деятельности по дальнейшему упрочению основ независимости родной Отчизны!

Уважаемые люди!

За 32 года, прошедших с 1991 года, проделана огромная работа по укреплению основ нашего демократического, правового, светского государства. Этот период ознаменован значимыми событиями и большими успехами.

Благодаря беспрецедентным усилиям Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, поднявшего на высокий уровень авторитет нашей независимой нейтральной страны, наша Отчизна, следуя по пути прогресса и процветания, достигла новых рубежей в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Уважаемые участники заседания!

Стабильное экономическое развитие является основной целью нашей долгосрочной стратегии. Исходя из этого мы успешно реализуем программы и преобразования, охватившие все сферы нашей экономики. Осуществляем необходимую работу по дальнейшему повышению эффективности и активности государственной инвестиционной политики. Систематически наращиваем объёмы инвестиций, направленных на ускоренное развитие перерабатывающих и производственных отраслей промышленности.

В результате проводимой целенаправленной деятельности рост ВВП с начала года устойчиво сохраняется на уровне 6,2 процента, что свидетельствует о выверенности и продуманности реализуемой в стране политики.

В текущем году планируется инвестировать в производственную и социально-культурную сферы в общем 37 миллиардов 400 миллионов манатов. За счёт этих средств мы строим и модернизируем новые объекты производственного и социального назначения. Преображая города и сёла, ведём масштабное строительство жилых комплексов.

Увеличиваются объёмы и ассортимент конкурентоспособной на мировых рынках продукции, производимой на современных предприятиях. Это демонстрирует уверенную интеграцию нашего стремительно развивающегося государства в мировое экономическое, промышленное, инвестиционное, научно-техническое и технологическое пространство.

У нас есть масштабные региональные и национальные инвестиционные программы, направленные на производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции, а также на создание экономической и социальной инфраструктуры регионов. В данной связи осуществляется необходимая работа по дальнейшему совершенствованию сфер и последовательному улучшению условий привлечения долгосрочных инвестиций, уменьшению рисков для инвесторов.

Вместе с тем, эффективно используя возможности международных инвестиций, следует наладить на комплексной основе скоординированную работу по повышению конкурентоспособности национальной экономики и увеличению объёмов инвестиций. Нужно активизировать сотрудничество с зарубежными государствами и с такими международными финансовыми институтами, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, совместно проводить инвестиционные и бизнес-форумы.

Уважаемые участники заседания!

Основной целью проводимой экономической политики является систематическое улучшение социально-бытовых условий жизни народа. В настоящее время успешно выполняются практически все ключевые задачи, предусмотренные на текущий год Программой социально-экономического развития страны на 2022–2028 годы и Национальной сельской программой на период до 2028 года.

С этой целью проведена комплексная работа:

во-первых, по развитию промышленных отраслей страны;

во-вторых, по налаживанию деятельности совместных предприятий инновационного характера;

в-третьих, по созданию экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств;

в-четвёртых, по проведению преобразований в сельском хозяйстве и улучшению продовольственного обеспечения;

в-пятых, по созданию новых рабочих мест во всех регионах страны и обеспечению социальной защиты населения.

Как известно, в прошлом году посредством цифровых технологий проведена сплошная перепись населения и жилищного фонда страны. Эксперты Фонда народонаселения Организации Объединённых Наций дали высокую оценку этой работе, проделанной в полном соответствии с международными стандартами.

Согласно результатам переписи по состоянию на 17 декабря 2022 года численность населения страны составляет 7 миллионов 57 тысяч 841 человек. В связи с этим перед нами встают новые задачи. Исходя из итогов переписи, считаю целесообразным провести соответствующий анализ планов на предстоящие годы и внести коррективы.

Уважаемые участники заседания!

Государственный бюджет является важнейшим механизмом планирования экономики. В связи с этим большие объёмы средств главного финансового плана направлены на развитие сфер образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, госуслуг, строительства объектов производственного и социального назначения. 56 процентов от общего объёма этих средств отпущено на возведение объектов производственного назначения, 44 процента – социального. В текущем году создано 7607 новых рабочих мест вместо запланированных 2688.

С 1 января следующего года размеры заработной платы работников организаций, финансируемых из бюджета, хозрасчётных предприя­тий и общественных объединений, пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей будут увеличены ещё на 10 процентов.

Достигнутые успехи – результат широкой поддержки народом проводимой нами политики и его активного участия в этом.

Дорогие соотечественники!

Развитие нефтегазовой отрасли нашей страны, обладающей богатыми запасами энергоресурсов, диверсификация поставок природного газа на мировые рынки, переработка нефтегазовых ресурсов для производства отвечающей мировым стандартам высококачественной продукции – важные направления энергетической стратегии нашего независимого государства.

Примером тому служит строительство на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов новых объектов, позволяющих осуществлять глубокую безотходную переработку сырой нефти.

Ключевыми векторами развития нефтегазовой отрасли считаем:

– завершение строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия;

– привлечение иностранных инвестиций для освоения перспективных участков туркменского сектора Каспийского моря и реализации крупных проектов по добыче продукции;

– развитие газовой науки и практики, внедрение новых технологий и модернизация технических возможностей бурения;

– расширение масштабов глубокой переработки углеводородных ресурсов на более высоком уровне;

– обмен опытом с ведущими иностранными компаниями по внедрению цифровых технологий, проведению сейсморазведочных и геолого-разведочных работ.

Дорогие соотечественники!

Строить и созидать – главный девиз эры Возрождения новой эпохи могущественного государства.

В строительно-промышленном комплексе ведётся огромная работа по созданию инновационных производств, коренному преобразованию социально-бытовых условий жизни населения. И наглядным примером экономического роста страны является преображённый облик наших городов и сёл.

Мы создаём все возможности для увеличения мощностей стройиндустрии и развития в этом направлении производственной базы частного предпринимательства. В стране накоплен положительный опыт по выпуску нерудных стройматериалов, цемента, керамзита, строительного стекла.

До конца текущего года при строительстве автомобильных дорог Туркменбаши–Фараб и Ашхабад–Дашогуз, моста через залив Гарабогаз кёл будет освоено капиталовложений на сумму 545 миллионов 55 тысяч манатов.

Также в сотрудничестве с Организацией ООН по промышленному развитию (UNIDO) необходимо развивать отдельные секторы промышленности страны. Следует разработать совместные проекты и программы дальнейшего развития промышленного маркетинга, выхода на мировые рынки, повышения конкурентоспособности производимой продукции, совершенствования практики управления.

Уважаемые участники заседания!

В городах Ашхабад и Аркадаг проводится образцовая работа. Построены и сданы в эксплуатацию жилые дома повышенной комфортности, административные здания, учреждения образования и здравоохранения, торгово-развлекательные центры, парки и скверы. Возведённый отечественными строителями всего лишь за четыре с небольшим года город Аркадаг станет крупным центром научно-образовательного, культурного и международного сотрудничества.

При строительстве этого прекрасного города, удостоенного 21-й международной награды, широко использованы нормы концепции «умный город» и «зелёные технологии». Правовой статус и значение города закреплены в законодательстве страны. В данном контексте считаю целесообразным подготовку концепции развития города Аркадаг в 2024–2052 годах, что позволит городу занять достойное место в мире.

В считанные годы мы построим Ашхабад-сити, включающий современные жилые дома, объекты социального назначения, высоко-технологичные инновационные отрасли и вторую очередь застройки города Аркадаг.

Дорогие соотечественники!

Наше нейтральное государство принимает активное участие в решении важнейших международных вопросов, особенно в решении энергетической безопасности, диверсификации развития транспортной инфраструктуры.

Создание многовекторной и универсальной системы трубопроводов открывает новые направления для поставок энергоресурсов на международные рынки. Мы наращиваем сотрудничество с ведущими государствами, специализированными международными организациями, в том числе с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии, Международным энергетическим агентством, Международной энергетической хартией и Международным агентством по атомной энергии.

Мы также активно участвуем в строительстве транспортно-транзитных и энергетических коридоров Север–Юг и Запад–Восток, соединяющих Азию и Европу. В ближайшее десятилетие Туркменистан превратится в одну из основных стран в Евразии, по территории которой пролегают транспортные и энергетические системы.

Уважаемые участники заседания!

Стремительно развивается агропромышленный комплекс страны. Только в рамках Национальной сельской программы возводятся объекты по 15-ти направлениям социальной сферы и систем инженерного обес­печения. В частности, продолжится строительство больниц, медицинских центров и домов здоровья, дошкольных детских учреждений и общеобразовательных заведений, домов культуры, спортивных школ и сооружений, водо- и канализационных систем, газопроводов, линий электропередачи, автомобильных дорог, систем связи, жилых домов.

Осуществляемые в отрасли коренные преобразования нацелены на увеличение объёмов производства и экспорта различной высококачественной сельскохозяйственной продукции и обеспечение продовольственного изобилия. Для вывода данного сектора на более высокий уровень используются научно обоснованные и отвечающие почвенно-климатическим условиям велаятов методы. Ведётся конкретная деятельность по улучшению мелиоративного состояния земель и стимулированию товаропроизводителей.

В результате проводимых в этом направлении работ трудолюбивые хлеборобы страны в текущем году также вырастили богатый урожай пшеницы, тем самым внося весомый вклад в создание продовольственного изобилия.

С целью кардинальной модернизации сельского хозяйства и охраны окружающей среды страны недавно на базе Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды было создано два министерства – Министерство сельского хозяйства и Министерство охраны окружающей среды.

В текущем году отраслью будет освоено капиталовложений на сумму в 1 миллиард 600 миллионов манатов. В настоящее время во всех хозяйствах поголовье крупного рогатого скота достигло 2 миллио­нов 530 тысяч, число овец – 20 миллионов 88 тысяч, птиц – 21 миллиона 957 тысяч и верблюдов –141 тысячи.

В целях внедрения международного опыта в земледелие и животноводство следует развивать сотрудничество с ведущими государствами мира. Мы должны вести необходимую работу по повышению урожайности и улучшению семеноводства. Внедряя в производство отборные семена культур, нужно совершенствовать дея­тельность семеноводческих хозяйств в соответствии с международными стандартами.

В настоящее время одним из актуальных стал вопрос обеспечения сельского хозяйства водой, для чего были приняты комплексные меры, направленные на рациональное водопользование и улучшение технического состояния гидросооружений.

Следует динамичными темпами продолжить эту работу, бережно использовать водные ресурсы. Руководствуясь народной мудростью «Капля воды – крупица золота», нужно широко внедрять в производство передовые водосберегающие методы и технологии.

Уважаемые люди!

Водная дипломатия является неотъемлемой частью реализуемой внешней политики и внешнеэкономической деятельности. В данном контексте необходимо со всей ответственностью отнестись к охране и рациональному использованию водных ресурсов, снижению потерь воды. Вместе с тем следует наращивать взаимодействие с соседними государствами по вопросам безопасности водной системы и рачительного использования водных ресурсов в регионе Центральной Азии, снижения негативных последствий высыхания Аральского моря, в том числе и в рамках Международного фонда спасения Арала. Мы также выступаем за утверждение Специальной программы Организации Объединённых Наций по Аралу.

Министерству охраны окружаю­щей среды надлежит вести неотложную научно обоснованную работу по борьбе с опустыниванием, засолённостью земель, по сокращению засушливости.

Туркменистан выступает за обес­печение безопасности окружающей среды и борьбу с изменением климата. Также поддерживает выдвинутую Организацией Объединённых Наций новую инициативу «Глобальные обязательства по метану», предпринимает усилия по уменьшению выбросов метана в воздух.

Мы успешно реализуем нацио­нальные программы, связанные с охраной окружающей среды и экологическими вопросами. Вокруг городов и сёл страны создаём лесополосы и зелёные пояса. Проводим работу по охране экосистем пустыни, гор, рек и озёр, в частности, по сохранению редких видов животных и растений, расширению границ особо охраняемых природных заповедников.

В целях предупреждения вредного воздействия на окружающую среду необходимо внедрять в стране научно обоснованные нормы и правила использования полимерных и пластиковых материалов, переработки их отходов.

Надлежит принять специальные программы по сбору и переработке их отходов. Мы продолжим сотрудничество в этом направлении на основе соответствующих конвенций международных и региональных организаций и особенно ООН.

Уважаемые участники заседания!

Совершенная система управления и регулирования внутренней торговли обеспечивает доступность товаров и стабильность цен на них, повышает качество и культуру торгового обслуживания.

Пользующиеся огромным спросом на мировых рынках товары с маркой «Сделано в Туркменистане» представляют нашу страну как конкурентоспособное, мощное государство.

Мы уделяем особое внимание созданию благоприятных условий для упрочения позиций частного сектора национальной экономики на мировых рынках. Оказываем всестороннее содействие в освоении новых и развитии имеющихся рынков.

Вместе с тем мы должны прилагать усилия для повышения конкурентоспособности отечественного предпринимательства, выхода его на международные рынки на условиях свободной конкуренции, обеспечения беспрепятственного продвижения товаров. В данном контексте считаю необходимым разработать концепции развития негосударственного сектора экономики и сферы оказываемых услуг, поддержки импортозамещающего производства, а также стратегию содействия развитию экспортно-ориентированной промышленности.

Наша страна, которой был присвоен статус активного наблюдателя Всемирной торговой организации, в качестве государства, участвующего в международных договорах по свободной торговле, ведёт эффективную политику. Мы намерены стать членом данной авторитетной международной организации и предусматриваем значительное развитие внешнеторговой системы и логистических структур.

В связи с этим следует:

– проводить, учитывая национальные интересы, необходимую работу для заключения многосторонних соглашений, которые требуются для членства во Всемирной торговой организации;

– совершенствовать страховой рынок, страховую и перестраховочную деятельность и привести её в соответствие международным стандартам, развивать взаимовыгодное сотрудничество с ведущими в этой области компаниями и брокерами;

– расширять партнёрство с международными и межрегиональными организациями, а также с уполномоченными органами по стандартизации зарубежных государств;

– подготовить предложения по наращиванию сотрудничества с крупнейшими мировыми и региональными товарно-сырьевыми биржами;

– наладить взаимодействие национальных товаропроизводителей и поставщиков услуг в Глобальной системе ценностей;

– создать оптовый торгово-логистический центр для увеличения экспорта отечественной продукции на мировые рынки.

Уважаемые участники заседания!

Огромная работа осуществляется по развитию лёгкой промышленности страны, модернизации перерабатывающей индустрии, укреплению позиции Туркменистана в ряду крупных государств – производителей текстильной продукции. Предусмотрено повышение производственных мощностей кожевенного завода в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята. Мы также планируем строительство нового современного текстильного комплекса в этрапе имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята. Все эти работы позволят обеспечить стремительное развитие отрасли и производство пользующейся большим спросом новой продукции.

Уважаемые люди!

В рамках претворения в жизнь Целей устойчивого развития Организации Объединённых Наций в нашей стране ведётся плодотворная работа по обеспечению населения доступными и высококачественными медицинскими и образовательными услугами, адаптации к изменениям климата и сокращению его влияния.

Мы придаём большое значение воспитанию духовно и физически здорового, с широким кругозором молодого поколения. Руководствуясь передовым мировым опытом, создаём широкие возможности для получения молодёжью современного образования, занятий наукой, спортом и творчеством. Модернизируем основы и методику учебно-воспитательной работы. В этом направлении мы претворяем в жизнь национальные программы, концепции.

В нынешнем году в День знаний и студенческой молодёжи в городе Аркадаг счастливые студенты приступили к занятиям в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, Педагогической средней профессиональной школе имени Бердымухамеда Аннаева и Медицинской средней профессиональной школе имени Сачлы Дурсуновой.

Также школьники начали обучение в Специализированной школе искусств имени Сахы Джепбарова, Детской школе искусств имени Шукура бахши, в специализированном учебно-воспитательном комплексе, в состав которого входят школа и детский сад, в специализированных школах с углублённым изучением английского языка. Малыши впервые переступили пороги детских садов.

Уважаемые люди!

В День знаний и студенческой молодёжи в столице открылся новый комплекс зданий Академии государственной службы при Президенте Туркменистана. Также был дан старт строительству комплекса новых зданий Туркменского государственного архитектурно-строительного института в Ашхабаде, Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди в городе Туркменабат, в Мары – дополнительного учебного корпуса и общежития Государственного энергетического института Туркменистана.

Также в велаятах состоялось торжественное открытие современных средних школ и детских садов, оснащённых передовыми технологиями.

В настоящее время основную часть населения страны составляет поколение, сформировавшееся в годы независимости. Мы рассматриваем их в качестве созидателей будущего нашего суверенного ­Отечества.

Повышение экономической мощи родной Отчизны, наращивание образовательно-интеллектуального потенциала, совершенствование общественно-политической жизни в первую очередь зависят от уровня подготовки молодого поколения. Мы будем и далее проводить работу по улучшению социальной защищённости молодых граждан, поддержке молодых семей, обеспечению их современным жильём, стимулированию предпринимательских инициатив молодёжи.

Мы считаем целесообразным усилить деятельность занимающихся молодёжью специализированных организаций и впредь совершенствовать правовые основы и финансовые вопросы для успешной реализации государственной молодёжной политики.

Уважаемые участники заседания!

Стремительное развитие науки и техники, разработка новых технологий, активная интеграция нашей страны в мировое образовательное пространство требуют модернизации методики преподавания в образовательных заведениях.

В связи с этим необходимо подготовить документ, направленный на приведение методики преподавания дошкольного, начального, основного среднего и полного среднего, внешкольного и дополнительного образования в соответствие национальному опыту, государственным и международным образовательным стандартам в этой области, – Концепцию совершенствования методики преподавания в Туркменистане.

Время требует новых идей и инновационных производств. В данной связи на основе индустриализации экономики, производя в стране смарт-телевизоры, ноутбуки, планшеты и другую современную технику, мы сможем повысить конкурентоспособность экспортируе­мой на мировой рынок электронной продукции. Наращивание в этом направлении сотрудничества Академии наук Туркменистана, научно-исследовательских институтов и научных центров высших учебных заведений с производственными предприятиями, выпускающими средства связи, промышленную и автомобильную электронику, медицинскую и компьютерную технику, электронные товары и другую продукцию, а также создание новых предприятий должны считаться основными условиями наших будущих достижений.

В целях обеспечения соответствия национальной инновационной продукции мировым стандартам структуры, занятые привлечением школьников, студентов, аспирантов, должны в рамках международного сотрудничества активизировать подготовку научно-технических, научно-инженерных и управленческих кадров.

В стране проделана огромная работа по развитию инновационной деятельности, повышению эффективности научных исследований и новых технологий, научному изучению и популяризации нацио­нального культурного наследия.

Реализован ряд программ по проведению археологических раскопок историко-культурных памятников, расположенных вдоль Великого Шёлкового пути. В связи с этим считаю необходимым, используя накопленный опыт работы, разработать Стратегию развития сферы науки в стране на 2024–2052 годы.

Уважаемые участники заседания!

Высокими темпами развивается система здравоохранения, населению оказываются медицинские услуги, соответствующие мировым стандартам. В нынешнем году для данной сферы из Государственного бюджета выделено финансовых средств в объёме 2 миллиарда 900 миллионов манатов. На строительство учреждений здравоохранения инвестирован также 1 миллиард 900 миллионов манатов.

В Ашхабаде продолжается строительство Международного научно-клинического центра физиологии и Международного лечебно-реабилитационного центра. Выполняются работы по реконструкции Международного центра внутренних болезней, Международного центра «Ene mähri» и Международного медицинского диагностического центра.

С благословения Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в столице заложены фундаменты Международного центра педиатрии, Международного научно-клинического центра онкологии и Центра стоматологии. Развивается фармацевтическая промышленность, создаются предприятия по выпуску конкурентоспособной на мировых рынках продукции.

В соответствии с принципами медицинской дипломатии в нацио­нальную систему здравоохранения широко внедряется передовой опыт профилактики, диагностирования и лечения болезней.

Уважаемые участники заседания!

Будучи членом Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, наша страна вносит достойный вклад в развитие олимпийского движения. В нашем нейтральном государстве проведены Международное авторалли «Амуль-Хазар–2018», эстафеты и массовые велогонки вдоль Великого Шёлкового пути, Чемпионат мира по тяжёлой атлетике. V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам провозгласили торжество традиций спорта, мира и дружбы на планете.

Спортсмены нашей страны добиваются хороших показателей в развитии спорта и на международных турнирах.

Вот и в нынешнем году, выступая на международных спортивных площадках, они удостоились 600 медалей, в том числе 164 золотых, 177 серебряных и 259 бронзовых.

Мы должны на самом высоком уровне организовать Чемпионат мира по курашу, который пройдёт в Ашхабаде в ноябре текущего года, надлежащим образом подготовиться к выступлениям на летних Олимпийских играх, которые пройдут во Франции в следующем году.

И мы твёрдо уверены в том, что наши спортсмены, защищая спортивную честь независимого нейтрального Туркменистана как страны здоровья и воодушевлённости, продемонстрируют на международных турнирах пример патриотизма и высокого мастерства!

Уважаемые участники заседания!

Бережное сохранение национального наследия, исторических, культурных и духовных ценностей, их научное изучение и популяризация в мире – приоритеты нашей государственной политики. Современные театры, библиотеки, музеи, дома культуры являются ярким свидетельством расцвета национальной культуры и искусства.

17 августа текущего года мы торжественно отметили 30-летие установления отношений со структурой Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.

За прошедший период наша страна в сотрудничестве с ЮНЕСКО и её профильными комитетами, научно-исследовательскими институтами накопила богатый опыт в культурно-гуманитарном, научно-образовательном направлении, в области спорта, коммуникаций и информации.

В нынешнем году открыты кафедры ЮНЕСКО: в Туркменском государственном университете имени Махтумкули – «Культурное наследие: от прошлого к будущему» и Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди – «Экологическое образование для устойчивого развития».

Дорогие соотечественники!

Уважаемые друзья!

В эти праздничные дни мы получили добрую весть из Организации Объединённых Наций.

На сессии Комитета Всемирного наследия Организации по вопросам образования, науки и культуры было принято решение о внесении многосторонних номинаций Туркменистана совместно с Республиками Узбекистан и Таджикистан «Великий Шёлковый путь: Зарафшан–Каракумский коридор» и Туркменистана с Республиками Узбекистан и Казахстан «Туранские пустыни умеренного пояса» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В данный Список включены Государственные природные заповедники «Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr», Государственный биосферный заповедник «Repetek» и пустынные экосистемы его заказника «Ýerajy».

Всё это – вклад независимого нейтрального Туркменистана в устойчивое развитие мира.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые друзья!

В дальнейшем Туркменистан будет расширять рамки сотрудничества с этой Организацией. В данном контексте следует провести работу по:

– избранию Туркменистана в состав Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту на 2023–2026 годы;

– созданию в Центре технологий Академии наук страны кафедры ЮНЕСКО «Цифровая наука»;

– образованию при Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО национальной федерации клубов данной Организации;

– внесению в Список Всемирного природного наследия ­ЮНЕСКО древних традиций народного врачевания туркмен, связанного с лекарственными растениями – эндемиками Туркменистана, а также в качестве природных геологических памятников – грязевых вулканов Акпатлавук, Геокпатлавук на южном побережье Каспийского моря;

– включению в Список Всемирного культурного наследия древнего караван-сарая Даяхатын и памятников Дехистана, расположенных на перекрёстке Великого Шёлкового пути;

– внесению в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО туркменского национального блюда – дограма, искусства туркменского кошмоваляния и килимов, искусства исполнения колыбельной – «hüwdi», оформления детской колыбели – «sallançak», а также искусства разведения туркменских алабаев;

– включению городов Ашхабад и Аркадаг в Сеть творческих городов данной Организации.

Уважаемые друзья!

Здесь мне хочется остановиться ещё на одном очень важном вопросе. Как вам известно, в 2024 году мы будем широко отмечать 300-летие туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. По случаю этой знаменательной даты намечено множество мероприятий, которые мы должны провести на высоком организационном уровне, в торжественной обстановке.

Славный юбилей великого поэта-гуманиста, призывавшего народ к единению и созданию независимой суверенной государственности, мы должны превратить во всенародный праздник.

Уважаемые участники заседания!

Основными целями нашей внешней политики выступают:

– создание благоприятных внешних условий для мирного и устойчивого развития нашего государства и общества;

– укрепление позиций нашего нейтрального государства в мире;

– последовательная защита национальных интересов в системе международных отношений.

Руководствуясь этими целями, в нашей внешней политике особое значение придаётся вопросам достижения мира и безопасности на планете, продвижению принципов позитивного нейтралитета во всём мире, наращиванию внешнеэкономических связей, содействию внедрению в международные отношения гуманистических идеалов, высокой нравственности и справедливости.

Твёрдо придерживаясь принципов нейтралитета и невмешательства, Туркменистан выступает сторонником решения любых противоречий мирными, политическими средствами. Как ответственный член мирового сообщества, опираясь на нейтрально-правовой статус и руководствуясь философией «Диалог – гарантия мира», наша страна вносит достойный вклад в развитие международных связей, содействует внедрению превентивной дипломатии в опыт таких отношений.

Уважаемые друзья!

Как вам известно, недавно мы приняли участие в 78-й сессии Генеральной Ассамб­леи Организации Объединённых Наций.

С высокой трибуны этой Организации мы изложили приоритетные позиции нашего нейтрального государства по решению важнейших вопросов регионального и глобального значения. Мы также выступили с новыми инициативами, направленными на дальнейшее расширение продуктивного международного сотрудничества в интересах всеобщего мира и благополучия.

В частности, мы озвучили предложение по образованию в Центральной Азии и прилегающих к ней зонах Совета безопасности под эгидой ООН.

Мы также предложили учредить специализированную структуру – Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата для того, чтобы в Организации Объединённых Наций более глубоко и внимательно относились к вопросам экологии в ЦА.

Вместе с тем наша страна выступила за создание «Каспийской экологической инициативы», созыв крупного международного форума по вопросам продовольственной безопасности в сотрудничестве с соответствующими международными организациями при поддержке ООН.

Уважаемые участники заседания!

Эра Возрождения новой эпохи могущественного государства, истоки которой уходят в глубь веков, – эпоха славного будущего страны, ознаменованная нашими единством и сплочённостью, добрыми делами общечеловеческой значимости во имя нашего народа и всего человечества.

В новую эпоху развивается деятельность парламента Туркменистана, последовательно совершенствуется национальное законодательство в соответствии с нормами международного права.

Вместе с тем считаем необходимым и впредь укреплять правовые основы социально-экономических преобразований, проводимой масштабной работы по дальнейшему повышению социально-бытового уровня жизни народа независимого нейтрального Туркменистана. Считаю, что принятие новых законодательных актов и систематическая модернизация законов являются актуальными вопросами современности!

Хочу особо отметить проделанную большую работу, которая и в дальнейшем будет продолжена членами Халк Маслахаты и депутатами Меджлиса по формированию новой правовой культуры, развитию принципов государственности и демократии.

Уважаемые участники заседания!

Нейтральный Туркменистан, широко празднующий 32-летие независимости, уверенно движется вперёд, по пути прогресса. Все возможности нашего суверенного государства направлены на достижение поставленных высоких целей, обеспечение счастливой и благополучной жизни каждого гражданина и всего народа страны.

Нынешнее время требует от всех нас ответственного, новаторского подхода к ведущейся работе, ориентированной на будущее. И поэтому Халк Маслахаты Туркменистана, Меджлису и Правительству, всем нам необходимо упорно и вдохновенно трудиться над реализацией наших созидательных инициатив.

Модернизация национального законодательства в соответствии с требованием времени – одно из основных направлений развития государства. Считаю, что, руководствуясь ответственностью перед Отечеством, нынешним и будущими поколениями, следует и впредь укреплять систему управления высших органов государственной власти.

Дорогие соотечественники!

Моя цель – совершенствуя базовые основы независимости и нейтралитета, уверенно продвигать страну к великому будущему!

Пусть и далее процветает наше независимое нейтральное государство!

Пусть вечной будет суверенность независимого нейтрального Туркменского государства! ///nCa, 25 сентября 2023 г. (источник фото – TDH)