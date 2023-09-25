Туркменистан продвигается вперед в деле ликвидации безгражданства

В соответствии с Указом Президента Туркменистана, 1301 лицо без гражданства, постоянное проживающие на территории Туркменистана, будут приняты в гражданство Туркменистана. Они являются представителями 32 национальностей.

Соответствующее решение было утвреждено в ходе заседания правительства в пятницу, 22 сентября 2023 г.

Согласно Постановлению Президента, 265 человек – граждан 13 государств и представителей 25 национальностей – получат разрешение на жительство в Туркменистане.

Как сообщил в ходе заседания, вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов, на протяжении многих лет, согласно Указам Президента страны, в гражданство Туркменистана были приняты 29 697 человек, проживающих в Туркменистане и не являющихся гражданами какого-либо государства.

На сегодняшний день разрешение на проживание в Туркменистане получили 4 753 иностранных граждан и лиц без гражданства.

В стране действует Национальная программа по ликвидации безгражданства на 2018-2024 года, к концу действия которой Туркменистан решительно настроен справиться с задачей по искоренению апатридизма. ///nCa, 25 сентября 2023 г.