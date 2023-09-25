Иран и Туркменистан восстанавливают транзит в обычном режиме

Иран и Туркменистан с 1 ноября 2023 года восстановят систему транзита, действовавшую до пандемии. Об этом сообщает агентство IRNA и другие иранские сми со ссылкой на начальника отдела транзита и международных перевозок Главного управления автомобильных дорог и автомобильного транспорта провинции Хорасан Разави Насир Барадарана.

В период пандемии грузы на границе перегружались на туркменские транспортные средства для дальнейшей транзитной транспортировки по территории Туркменистана.

Как заявил Барадаран в интервью местным сми, иранские транзитные компании также смогут отправлять грузы в Туркменистан без какой-либо необходимости в перегрузки на совместной границе с конца октября.

Чиновник также сообщил, что иностранные транзитные грузы, идущие в Иран из Туркменистана также больше не перегружаются. Груз преимущественно движется в сторону Турции. ///nCa, 25 сентября 2023 г.