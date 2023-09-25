Ашхабадский международный медиа-форум: диалог и крепнущие мосты дружбы между народами

Эльвира Кадырова

Десятки иностранных и местных журналистов собрались в Ашхабаде, 25 сентября 2023 года, на международный медиа-форум «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан в международном информационном пространстве». Организатором встречи выступил Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Профессионалы медиаиндустрии России, Беларуси, Малайзии, Узбекистана, Турции, Великобритании, Японии, Азиатского-Тихоокеанского Союза Телерадиовещания встретились для диалога и обмена опытом по производству контента в различных сферах сми – от телевидения до медийной повестки в интернет-сети.

В числе участников – известные информационные агентства и телеканалы России – «Большая Азия», «ТАСС», «Russia Today», Международный Телеканал «Беларусь 24», малазийский телеканал RTM, британская медиа консалтинговая компания «New Media Networks».

Туркменские сми представили главные редакторы таких авторитетных и узнаваемых в мировой прессе газет, как «Нейтральный Туркменистан», «Туркменистан» и «Türkmen Dünýasi».

Проведение медиа-форумов, приуроченных к значимым государственным датам и событиям, стало доброй традицией в Туркменистане. Коллеги по медиа-цеху с удовольствием встречаются, чтобы поделиться последними трендами в информационной индустрии, находят потенциальных партнеров, а те, кто впервые здесь, открывают для себя удивительную страну Центральной Азии – Туркменистан и его беломраморную столицу Ашхабад.

Ориентиром медийных мероприятий, проводимых в Туркменистане, является популяризация достижений государственного строительства, богатого исторического и культурного наследия. Во время бесед в кулуарах форума зарубежные журналисты высказывают свое искреннее восхищение гостеприимством и теплотой туркменской земли. И вот в эти моменты, пожалуй, реализуется самая главная цель форума – налаживаются крепкие мосты дружбы между народами, странами, континентами. ///nCa, 25 сентября 2023 г.

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