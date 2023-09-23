Туркменистан и Ассоциация европейских торгово-промышленных палат Eurochambres рассматривают перспективы налаживания сотрудничества

20 сентября 2023 г. Сапар Пальванов, Посол Туркменистана в Бельгии провёл высокопрофильную встречу с Владимиром Длоухим, Президентом Eurochambres и Беном Баттерсом, Главным исполнительным директором данной организации, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии.

В ходе диалога посол Пальванов подробно рассказал о многочисленных возможностях для ведения бизнеса в Туркменистане. Он также выделил потенциальные направления сотрудничества между Eurochambres и Торгово-промышленной палатой Туркменистана, подчеркнув, что последняя является одним из ключевых фасилитаторов интересов широкого делового сообщества страны.

Эта организация предоставляет платформу и необходимую поддержку для предпринимателей, способствуя экспорту отечественных товаров и услуг на международные рынки.

В свою очередь, Владимир Длоухи, Президент Eurochambres, представил обзор деятельности организации, уточнив что Eurochambres функционирует как ассоциация европейских торгово-промышленных палат.

Он также подчеркнул, что организация поддерживает связи не только со странами-членами ЕС, но и с другими государствами. Кроме того, он поддержал предложение Посла о налаживании сотрудничества между Eurochambres и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.

Стороны также рассмотрели перспективы проведения совместных мероприятий или форумов, которые привлекут внимание деловых сообществ обеих сторон и будут способствовать учреждению специализированной площадки для бизнеса/деловых отношений.

В заключение, обе стороны пришли к взаимному согласию о том, что инициация видеоконференции между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Eurochambres станет благоприятным первым шагом в установлении взаимовыгодных отношений между двумя организациями.

Основанная в 1958 году в ответ на создание Европейского экономического сообщества, Ассоциация европейских торгово-промышленных палат Eurochambres представляет собой обширную сеть, включающую более чем 20 миллионов предприятий и 1700 региональных и местных палат по всей Европе. Стоит отметить, что более 93% этих предприятий являются малыми и средними, на которых в совокупности занято более 120 миллионов человек. ///nCa, 23 сентября 2023 г.

#Eurochambers, #Туркменистан