Ведущая европейская грузовая компания расширяет сеть мультимодальных перевозок между Европой и Центральной Азией

Грузовое транспортное подразделение Австрийских железных дорог (ÖBB) Rail Cargo Group (RCG) расширяет свою сеть грузоперевозок TransNet, еще больше сближая торговые центры в Центральной Европе и Центральной Азии с помощью Среднего коридора.

RCG соединяет торговые центры Центральной Европы с центрами Центральной Азии шестнадцатью новыми интермодальными перевозками по Срединному коридору.

Как заявляют в компании, грузоотправителям открывается множество возможностей и вариантов доставки грузов по трем маршрутам:

Стамбул (Турция) – Тбилиси (Грузия) – Ереван (Армения) – Баку (Азербайджан) – Астана и Алматы (Казахстан) – Ашхабад (Туркменистан) – Ташкент (Узбекистан). Констанца (Румыния) – Тбилиси (Грузия) – Баку (Азербайджан) – Астана и Алматы (Казахстан) – Ашхабад (Туркменистан) – Ташкент (Узбекистан). Северный коридор следует в Астану (Казахстан), Ташкент (Узбекистан) и Улан-Батор (Монголия).

Эффективные и бесперебойные транспортные решения для 20-футовых и 40-футовых контейнеров обеспечиваются на протяжении всего маршрута в сотрудничестве с партнерами.

При конкурентоспособном времени транзита, составляющем около 30 дней, регулярные поезда предлагают привлекательную альтернативу морским перевозкам, подчеркивают в RCG.

Ключевым преимуществом этих транспортных решений является то, что они обеспечивают безопасный и надежный транзит через страны, не подпадающие под санкции, что позволяет клиентам получить транспортную страховку.

Эти маршруты также обходят перегруженные в настоящее время морские порты, что приводит к уменьшению узких мест и более эффективной обработке как импортных, так и экспортных отправлений.

Rail Cargo Group – подразделение грузовых перевозок ÖBB, является ведущим поставщиком услуг железнодорожной логистики в Европе. Благодаря эффективным комплексным логистическим услугам компания перевозит более 88 миллионов тонн грузов нетто в год. ///nCa, 22 сентября 2023 г.