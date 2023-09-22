ПРООН содействует сотрудничеству Аппарата Омбудсмена Туркменистана с Азиатско-Тихоокеанским форумом национальных правозащитных учреждений

При поддержке ПРООН в Туркменистане представители Аппарата Омбудсмена Туркменистана приняли участие в качестве наблюдателя в 28-м ежегодном общем собрании (ЕОС) Азиатско-Тихоокеанского форума национальных правозащитных учреждений и Конференции, посвящённой 75-летию Всеобщей декларации прав человека и 30-летию принятия Принципов, касающихся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижских принципов), которые проходили в Нью-Дели, Индия с 20 по 21 сентября 2023 года. В ходе годового общего собрания Омбудсмен Туркменистана выступила с речью, в которой поделилась опытом проведения оценки потенциала Аппарата Омбудсмена, осуществленной в соответствии с методологией Азиатско-Тихоокеанского форума (АТФ) в прошлом году, а также проинформировала о результатах подготовительной работы по аккредитации в Глобальном альянсе национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ).

Ежегодное общее собрание АТФ — это собрание советников и членов АТФ, которое предоставляет возможность проанализировать работу АТФ за последний год и провести несколько процедур, включая выборы должностных лиц, принятие политики и утверждение годовой отчетности. Собрание также предоставляет платформу для обмена знаниями и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес между учреждениями-членами и другими заинтересованными сторонами.

По традиции советники Форума приглашают представителей Агентств ООН, Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ), национальных правозащитных учреждений региона, которые подали или собираются подать заявку на членство в АТФ, а также соответствующих заинтересованных сторон посетить заседания форума в качестве наблюдателей.

АТФ является ключевым международным партнером в процессе развития институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана для аккредитации в ГАНПЗУ.

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Визит представителей Аппарата Омбудсмена в АТФ был организован в рамках проекта «Повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана», реализуемого ПРООН в Туркменистане совместно с Аппаратом Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане.

Проект направлен на совершенствование системы защиты, поощрения и реализации прав человека в Туркменистане путем реформирования национального законодательства в соответствии с международными обязательствами Туркменистана в области прав человека, а также повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена. ///ПРООН Туркменистан, 22 сентября 2023 г.