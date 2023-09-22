Mitro International Limited – серебряный партнер XXVIII Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2023» (OGT 2023)

XXVIII Международная конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана” (OGT 2023), которая пройдет в Ашхабаде 25-27 октября, соберет специалистов нефтегазовой отрасли из разных стран, руководителей ведущих профильных компаний, а также высокопоставленных представителей международных организаций для обсуждения актуальных вопросов, поисков, разведки и добычи углеводородов на региональном и мировом уровне. Авторитетные спикеры, представляющие крупнейшие энергетические компании и организации, уже подтвердили свое участие. Во время пленарных сессий можно будет услышать Президента нефтяной компании «SOCAR» Ровшана Наджафа, члена-корреспондента Академии Наук Туркменистана Рахмана Эседуллаева, главного менеджера технического рынка на Среднем Востоке и Центральной Азии BASF Middle East Chemicals LLC Ашрафа Абу Фариса, директора XP Upgreen Барта Вотерикса, главного технического советника Mitro International Limited Игоря Шевченко, а также руководителей других международных организаций и энергетических компаний.

Mitro International Limited является серебряным партнером Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2023».

Созданная в 2000 году, Компания «Mitro International Limited» нацелена на инвестирование в нефтегазовый сектор Туркменистана, и сосредоточена на сфере поиска, разведки и разработки нефтегазовых месторождений.

В июне 2000 года был подписан Договор о Разделе Продукции «Хазар» в отношении разработки Договорной Территории «Хазар» – Месторождение Восточный Челекен. Годом позже Компания «Mitro International Limited» стала полноправным участником проекта ДРП (Договор о Разделе Продукции) «Хазар» и с этого момента успешно осуществляет свою деятельность в Туркменистане по освоению и разработке Месторождения Восточный Челекен.

Долгосрочный подход к освоению месторождений Компания основывает на геологическом и динамическом моделировании, при этом существенное внимание Компания «Mitro International Limited» уделяет современным методам исследования месторождений и скважин.

В процессе развития проекта на месторождении Восточный Челекен было построено более 70 глубоких скважин, наработан опыт по строительству горизонтальных стволов.

Компания «Mitro International Limited» обладает опытом подготовки и проведения интегрированных программ текущего и капитального ремонта с использованием различных видов технологий интенсификации притока. Кроме того, Компания имеет опыт проведения работ по водоизоляции, ликвидации пластовых и заколонных перетоков, освоению скважин с использованием установок гибкой НКТ (гибкие насосно-компрессорные трубы ГНКТ (Coiled Tubing) и Азотной Установки.

Действующий эксплуатационный фонд составляет более 80% от существующих скважин.

На месторождении «Восточный Челекен» ежегодно проводится более 30 операций Капитального Ремонта Скважин, широко используются Установки для свабирования скважин, технология удаления парафина из лифтов НКТ (Насосно-Компрессорных Труб)

Для интенсификации добычи на Месторождении Восточный Челекен применяются механизированные способы эксплуатации, с помощью Установок Электроприводных Центробежных Насосов и Штанговых Глубинных Насосов, которые находят всё более широкое применение. С целью увеличения добычи из пластов Нижнего Красноцвета, в настоящее время выполняется пилотная программа ГРП (Гидравлический разрыв пласта) на пяти скважинах.

Компания «Mitro International Limited» имеет опыт успешного сотрудничества с рядом организаций и сервисных компаний, таких как Continental Industrial Supply, Schlumberger, ABB, Weatherford, Baker Hughes, а также постоянно использует в сервисных услугах ряд организаций нефтегазового комплекса Туркменистана, которые предоставляют высококачественные услуги в рамках текущего проекта и производят отдельные виды нефтепромысловых сервисных работ.

С начала проекта инвестировано более 844 млн долларов США.

Накопленный объем добычи сырой нефти более 6 242 000 тонн.

Доля государства составила более 3 000 000 тонн.

На сегодняшний день для участия в OGT 2023 зарегистрировалось более 300 делегатов из различных стран мира. Проведение международного форума способствует укреплению взаимовыгодного сотрудничества между национальными и международными энергетическими компаниями. Подробную информацию для принятия участия можно узнать на сайте www.ogt-turkmenistan.com. ///nCa, 22 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Turkmen Forum)