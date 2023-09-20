nCa Report

Содержание

Туркменистан расширяет плодотворное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами

Байден предложил запустить диалог по освоению минеральных ресурсов Центральной Азии

Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития

Кыргызстан призывает международных инвесторов вкладываться в гидроэнергетику страны

Таджикистан надеется на содействие международных партнеров в области безопасности

Президент Узбекистана обозначил видение приоритетов сотрудничества государств Центральной Азии и США

Выступление Президента Байдена после встречи в С5+1

19 сентября, в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая встреча многостороннего сотрудничества «С5+1» Центральная Азия – США.

В саммите приняли участие:

Президент США Джозеф Байден

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Согласно сообщению пресс-службы Президента Таджикистана, по итогам встречи глав государств “Центральная Азия-Соединенные Штаты Америки” была принята Декларация глав государств, в которой были освещены актуальные мировые и региональные вопросы и основные направления сотрудничества между странами этого формата.

Туркменистан расширяет плодотворное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами

«Этот первый президентский саммит стал хорошей возможностью для обсуждения комплекса вопросов, в том числе связанных с региональной безопасностью, торговлей и взаимосвязанностью, изменением климата и продолжающимися реформами с целью улучшения управления и верховенства закона», – передает TDH.

Туркменистан расширяет плодотворное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами и занимает инициативную позицию в выработке решений насущных вопросов глобальной повестки дня.

При выстраивании международных отношений Туркменское государство исходит из важности учёта интересов всех сторон, на основе доброй воли, равноправия, обмена передовым опытом и позитивными идеями.

Такой подход, не только полностью отвечает целям и Уставу ООН, но и способствуют установлению прочных межгосударственных контактов, обоюдного понимания и доверия, в том числе со странами-соседями по региону и с Соединенными Штатами Америки.

В повестку дня саммита вошел широкий круг вопросов, касающихся расширения экономического и энергетического сотрудничества, обеспечения продовольственной безопасности, изменения климата, а также противодействия вызовам и угрозам современности.

Кроме того, были обсуждены основные международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Байден предложил запустить диалог по освоению минеральных ресурсов Центральной Азии

Лидеры США, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана обсудили ряд вопросов, включая безопасность, торговлю и инвестиции, региональную связуемость, а также текущие реформы по улучшению управления и верховенства закона, сообщает пресс-служба Белого Дома.

Байден поблагодарил своих коллег за их партнерство в решении проблем региональной безопасности и заявил о приверженности продолжению сотрудничества по вопросам безопасности границ, борьбы с терроризмом и правоохранительной деятельности.

Соединенные Штаты подчеркнули важность создания более благоприятной бизнес-среды для инвестиций американских компаний посредством создания бизнес-платформы частного сектора, которая дополнит дипломатическую платформу C5+1.

Как сообщил Президент США, USAID проведет в октябре министерскую региональную встречу по связуемости в Центральной Азии для обсуждения конкретных действий, которые будут способствовать инклюзивному, устойчивому экономическому развитию.

Байден призвал коллег к сотрудничеству для создания устойчивых и безопасных цепочек поставок, которые могут поддержать будущий энергетический ландшафт.

В данной связи Соединенные Штаты предложили запустит Диалог по важнейшим минералам в формате С5+1 для освоения огромных минеральных богатств Центральной Азии и повышения безопасности важнейших полезных ископаемых.

«Эти усилия являются частью продолжающейся поддержки США по привлечению инвестиций в Транскаспийский торговый маршрут и его развитие (так называемый “Средний коридор”) через Партнерство в интересах глобальной инфраструктуры и инвестиций, которое поможет облегчить региональную экономическую интеграцию и устойчивость», – говорится в пресс-релизе Белого Дома.

Также, президент Байден выступил за дальнейшую поддержку гражданского общества и деятельности по расширению экономических прав и возможностей женщин и призвал к новому фокусу C5+1 на учете прав лиц с ограниченными возможностями во всех секторах.

Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития

Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего участия в первом саммите США-Центральная Азия в Нью-Йорке.

В повестке дня саммита вошли вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности, сообщает Акорда.

В ходе встречи были обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.

Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие.

Кроме того, в рамках дискуссии были затронуты перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая кибербезопасность, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик.

Кыргызстан призывает международных инвесторов вкладываться в гидроэнергетику страны

«Мировая экономика не успела еще в полной мере восстановиться после негативного воздействия коронавирусной пандемии, как столкнулась с новыми потрясениями и нестабильностью. На мой взгляд, в таких кризисных условиях вопросы обеспечения, прежде всего, продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности в регионе требуют от государств Центральной Азии приоритетного внимания и скоординированной деятельности», – заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Жапаров отметил, что Центральная Азия обладают значительными природными богатствами, крупными запасами энергетических ресурсов и полезных ископаемых, а также квалифицированной рабочей силой.

«Мы выступаем за более широкое присутствие иностранных партнеров, включая американский бизнес, в нашей стране и в регионе. Мы готовы к широкому международному сотрудничеству по таким ключевым направлениям, как «зеленая» экономика, гидроэнергетика, IT-технологии, сфера занятости и образование. У нас успешно реализуются различные проекты, включая инфраструктурные, в сфере промышленности, сельском хозяйстве, ирригации, транспортно-логической системе. Мы продолжаем модернизацию важных транспортных артерий страны. Намечен крупный региональный проект в области железнодорожного сообщения. Все эти направления имеют приоритетное значение для нас как страны, не имеющей выхода к морю», – отметил Жапаров.

Он также подчеркнул, что Кыргызстан располагает почти половиной водных ресурсов региона.

Гидроэнергетический потенциал Кыргызстана составляет около 142,5 млрд кВт-час в год, но используется на данный момент не более чем 13%.

В данном контексте Жапаров призвал инвесторов, международных партнеров и финансовые институты к инвестиционному сотрудничеству для реализации проектов по строительству ГЭС и других объектов возобновляемых источников энергии.

Он заявил о том, что в текущем году Кыргызстан выступил с инициативой по реструктуризации государственного внешнего долга, в том числе с использованием механизма его обмена на проекты в сфере «зеленой» экономики.

«Надеемся, что американская сторона окажет содействие в работе с партнерами и международными финансовыми институтами», – отметил Садыр Жапаров.

Таджикистан надеется на содействие международных партнеров в области безопасности

В ходе выступления Президент Таджикистана Эмомали Рахмон особое внимание уделил на вопросах увеличения вызовов и угроз, борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконного оборота наркотиков, обеспечения региональной безопасности, политической ситуации в Афганистане и охраны государственной границы Таджикистана

В данном процессе Таджикистан считает необходимым сотрудничество и содействие международных партнёров.

Было подчёркнуто, что Таджикистан представляет свой логистический потенциал, в том числе 6 мостов на границе Таджикистана и Афганистана для оказания гуманитарной помощи населению соседней страны, обеспечивает электроэнергией и экспортирует строительные материалы и продукты питания через приграничные рынки, деятельность которых была возобновлена.

«Стабильность в Афганистане является важным фактором развития межрегиональных связей, в связи с этим мы заинтересованы в скорейшем восстановлении мира и стабильности в этой стране», – подчеркнул Рахмон.

Президент Узбекистана обозначил видение приоритетов сотрудничества государств Центральной Азии и США

В соответствии с повесткой дня С5+1 обсуждены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, «зеленого» развития, обеспечения энергетической безопасности и внедрения возобновляемых источников энергии, взаимодействия в вопросах обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.

На саммите отмечалось, что созданный восемь лет назад в городе Самарканде формат «С5+1» стал востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога, развития продуктивного взаимодействия во всех областях между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку укрепляющимся отношениям дружбы, взаимопонимания и партнерства в регионе Центральной Азии, создающим уникальные новые возможности для широкого сотрудничества.

Были обозначены такие имеющие стратегическое значение для развития всего региона приоритетные направления сотрудничества, как усиление торгово-инвестиционной деятельности, налаживание проектного сотрудничества, развитие транспортных коридоров в регионе, продвижение «зеленой повестки», обеспечение прав человека и гендерного равенства, расширение образовательных программ, содействие мирному урегулированию в Афганистане.

По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем углублении взаимопонимания и расширении практического партнерства между странами региона и США, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Выступление Президента Байдена после встречи в С5+1

Для меня большая честь быть здесь с вами, на нашем первом президентском саммите, со всеми президентами за этим столом и Государственным секретарем.

Я думаю, что это исторический момент. Мы опираемся на многолетнее тесное сотрудничество между Центральной Азией и Соединенными Штатами — сотрудничество, основанное на нашей общей приверженности суверенитету, независимости, территориальной целостности. На мой взгляд, эти принципы важны как никогда. И сегодня мы поднимаем наше сотрудничество на новую высоту.

Во-первых, мы укрепляем наше сотрудничество в борьбе с терроризмом, включая увеличение финансирования безопасности со стороны США в Центральной Азии.

Во-вторых, мы укрепляем региональные экономические связи. Например, мы создаем новую бизнес-платформу, чтобы дополнить наше дипломатическое взаимодействие и лучше объединить наши частные секторы в целях развития.

И мы… мы также обсуждаем потенциал нового диалога по важнейшим полезным ископаемым для укрепления нашей энергетической безопасности и цепочек поставок на долгие годы вперед.

И в-третьих, мы запускаем новую инициативу по защите прав лиц с ограниченными возможностями.

И я хочу поблагодарить всех вас за вашу сегодняшнюю плодотворную беседу, которая уже состоялась. И я с нетерпением жду совместной работы со всеми вами, чтобы сделать еще больше в будущем. Я искренне с нетерпением жду продолжения нашей этой встречи, потому что мы сильнее, и я искренне верю, что мир безопаснее, когда мы стоим вместе — наши пять наций.

Итак, большое вам спасибо за то, что приложили усилия. И я с нетерпением жду скорой встречи с вами, возможно, в одной из ваших стран. Спасибо.

///nCa, 20 сентября 2023 г. [основано на пресс-релизах пресс-служб президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Белого дома]