Туркменистан придает большое значение укреплению диалога с ЕС – Президент Сердар Бердымухамедов



18 сентября в Нью-Йорке Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Председателем Европейского Союза Шарлем Мишелем, передает TDH.

Туркменистан придаёт большое значение укреплению дружественных связей и конструктивного диалога с ЕС, который с каждым годом расширяется, охватывая новые направления взаимодействия, отметил Президент Бердымухамедов.

В данном контексте подчёркивалось успешное сотрудничество Туркменистана с этой международной структурой, как в двустороннем формате, так и в рамках Диалога «Европейский Союз – Центральная Азия».

Евросоюз является давним партнёром Туркменистана в реализации ряда специализированных проектов и программ, направленных на решение приоритетных задач дальнейшего экономического и социального развития страны, в том числе в области законодательства, образования, информационно-коммуникационных технологий, сельского и водного хозяйства, охраны окружающей среды, изменения климата, подчеркнул глава государства.

Вместе с тем, отмечалось, что в настоящее время ведущие европейские компании представлены во многих отраслях туркменской экономики – в нефтегазовом комплексе, сферах транспорта, электроэнергетики, строительства, связи и коммуникаций.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия в контексте его ключевых аспектов и имеющегося разнопланового потенциала.

“Побеседовал с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на полях #UNGA78. Обсудили необходимость активизации нашего диалога во всех областях и открытия пути к углублению наших двусторонних отношений в преддверии центральноазиатского саммита в следующем году”, – написал в своем Twitter Шарль Мишель.///nCa, 19 сентября 2023 г.