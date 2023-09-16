ПРООН в Туркменистане продолжает расширять знания местных фермеров о садоводстве

В рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемого ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, 14 сентября 2023 года в этрапе Рухубелент Дашогузского велаята был проведен практический тренинг по садоводству.

В мероприятии приняли участие местные фермеры этрапов Рухубелент и С.Туркменбаши, представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, Научно-производственного центра сельского хозяйства Туркменского сельскохозяйственного института в Дашогузе, специалисты в области сельского хозяйства и местных общественных организаций.

Целью тренинга было создание платформы для обмена опытом и улучшения теоретических знаний и практических навыков местных фермеров в садоводстве для улучшения условий жизни местного сообщества. Специалисты Научно-производственного центра Туркменского сельскохозяйственного института ознакомили участников с устойчивыми практиками и инновационными подходами к выращиванию плодовых деревьев и винограда. Участники узнали о способах выращивания рассады и семенных культур, а также о том, как лучше ухаживать за привитыми растениями. Кроме того, участники были ознакомлены с современными методами эффективного использования водных ресурсов в садоводстве и сельском хозяйстве.

Теоретическая часть обучения сопровождалась практическими занятиями. На этот раз участники смогли увидеть процесс прививки — вегетативного метода размножения растений, который может стать дополнительным источником дохода для местных фермеров и повысить их устойчивость к изменению климата. «Мне было интересно участвовать в практической части тренинга по садоводству» – отметила Бяшимова Мехриджемал, участник тренинга. «Я научилась самостоятельно прививать овощи, что поможет мне стать более устойчивой к природным явлениям и обеспечить более высокую урожайность».

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Совместный проект ПРООН и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» был запущен в 2022 году и направлен на долгосрочные решения для устойчивого развития и сохранения ценных экосистем Туркменского Приаралья. ///ПРООН Туркменистан, 15 сентября 2023 г.

#ПРООН, #Туркменистан, #садоводство