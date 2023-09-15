Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии выступил на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала

15 сентября 2023 года Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Каха Имнадзе принял участие во встрече Совета глав государств-учредителей МФСА в Душанбе, Республика Таджикистан.

На встрече, организованной Президентом Республики Таджикистан, главы государств-учредителей приветствовали деятельность под председательством Таджикистана в МФСА (2020-2023 годы) и обменялись мнениями по актуальным вопросам, касающимся сотрудничества в водном, экологическом, энергетическом и климатическом секторах, а также выдвинули инициативы по укреплению деятельности МФСА в будущем. Они также обсудили прогресс, достигнутый Рабочей группой по совершенствованию организационной структуры и правовой базы МФСА.

Спецпредставитель Генсекретаря ООН Имнадзе поздравил государства-учредители с 30-летием Фонда и подчеркнул значительные усилия, прилагаемые государствами для улучшения качества жизни сообществ, проживающих в регионе, пострадавшем от катастрофы на Аральском море.

Высоко оценив работу Фонда, Генеральный директор заверил, что Организация Объединенных Наций продолжит оказывать помощь странам региона в создании благоприятных условий для взаимовыгодных региональных соглашений по водным ресурсам, энергетике и окружающей среде в рамках Стратегии РЦПДЦА по поддержке сотрудничества между странами Центральной Азии в этой области.

Совет завершил работу принятием совместного Душанбинского заявления, а также других документов, относящихся к работе МФСА. Казахстан выразил готовность принять председательство в МФСА на период 2024-2026 годов. ///РЦПДЦА, 15 сентября 2023 года

Спецпредставитель генсекретаря ООН Каха Имнадзе принял участие в Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, Таджикистан

14 сентября 2023 года Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Каха Имнадзе принял участие в 5-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, состоявшейся в Душанбе под председательством Таджикистана.

На встрече, организованной Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидеры государств Центральной Азии и Азербайджана обсудили актуальные вопросы укрепления взаимодействия между государствами Центральной Азии в совместном реагировании на вызовы и угрозы региональной безопасности, а также перспективы расширения регионального сотрудничества в области экономической, торговой, энергетической безопасности, в сфере транспорта, здравоохранения, а также молодежной политики.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с видеообращением к участникам саммита.

На 5-й консультативной встрече глав государств было принято Совместное заявление, в котором изложены основные приоритеты регионального сотрудничества, обозначены проблемы и предложены пути их решения. Кроме того, главы государств подписали соглашения в области наземного транспорта и по общим направлениям молодежной политики в Центральной Азии. ///РЦПДЦА, 15 сентября 2023 г.