Президент Таджикистана призвал страны Центральной Азии к более активным шагам на пути внутрирегиональной интеграции

«Центральная Азия сегодня превращается в один из важнейших геополитических центров современного мира и уникальных географических узлов», – подчеркнул Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии

По его мнению, не случайно в рамках Шанхайской организации сотрудничества главы государств этой трансрегиональной организации уже который год подтверждают императив о том, что «Центральная Азия является ядром ШОС».

Рахмон обратил внимание коллег на то, что регион пользуется повышенным интересом со стороны ведущих мировых и региональных держав. Созданные свыше десяти форматов “Центральная Азия-плюс” подтверждают эту реальность.

В этих условиях он призвал лидеров ЦА показать единство Центральной Азии и предпринимать более активные шаги на пути к интеграции внутри региона.

«В наших интересах в полной мере и на всех направлениях раскрыть наш общерегиональный потенциал и превратить «плюс» в конкретные проекты во всех областях сотрудничества», – продолжил Президент Таджикистана.

В этой связи, Таджикистан считает необходимым поручить правительствам стран региона разработать в соответствии с региональной и страновой спецификой конкретные предложения для совместного развития Центральной Азии и в рамках существующих механизмов предложить их внешним партнёрам.

По мнению Рахмона, фактор безопасности является важнейшим условием успешной реализации созидательных планов и начинаний.

В этом контексте Президент Таджикистана выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе с Афганистаном, растущей угрозой со стороны террористических группировок и увеличивающимся наркотрафиком.

Между тем, он заверил, что Таджикистан будет и далее предоставлять свою приграничную инфраструктуру и логистические возможности для доставки адресной помощи народу Афганистана.

Говоря о потенциале экономического сотрудничества, Президент высказался за необходимость поиска новых точек совместного роста, а также предложил разработать в рамках региона отдельные программы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности и активного внедрения новых технологий.

«С целью получения максимального эффекта от развития международных грузоперевозок выступаем с предложением разработать концепцию интеграции логистических центров стран Центральной Азии», – сказал далее Эмомали Рахмон.

В секторе культурно-гуманитарного сотрудничества, глава Таджикистана высказал идею создания Ассоциации средств массовой информации государств Центральной Азии.

Он обратил внимание коллег на то, что медиа-пространство порой наполнено самой разной, порой противоречивой и искаженной информацией о положении дел в регионе. «Необходимо принять меры для формирования в регионе информационной атмосферы подлинной дружбы и сотрудничества, основанной на реальных фактах, а не домыслах», – отметил Рахмон. ///nCa, 15 сентября 2023 г.