Президент Ильхам Алиев: Центральная Азия и Азербайджан – единый историко-культурный географический регион

«Центральная Азия и Азербайджан – это единый историко-культурный географический регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике с растущей экономикой, демографией и геополитическим потенциалом», – подчеркнул Президент Ильхам Алиев, который был приглашен в качестве почетного гостя на 5-ю Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Душанбе, 14 сентября.

Алиев рассказал о том, что за последние 2 года совершил 9 визитов в государства Центральной Азии.

«Одним из важных факторов двустороннего сотрудничества является рост взаимной торговли и инвестиций. Отрадно, что показатели по этим двум направлениям имеют устойчивый рост. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем в 3 раза. За 7 месяцев этого года рост еще на 50 %», – сказал он.

Созданы совместные инвестиционные фонды, согласован объем взаимных инвестиций в более чем 1 миллиард долларов в ближайшие 3 года.

Как отметил Президент Алиев, страны ЦА и Азербайджан уже реализуют многие проекты в сфере промышленной кооперации, машиностроения, автопрома, судостроения и сельского хозяйства, а именно, хлопководства, шелководства, садоводства и животноводства.

Важное место в отношениях занимает транспортно-логистическая сфера.

«Азербайджан для стран Центральной Азии является надежной транзитной страной на пути к рынкам Турции и Европы. Не менее важен и транзит в обратном направлении. Наши братья в Центральный Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для них», – продолжил он.

Алиев также рассказал о том, что Азербайджан сейчас модернизирует железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс. По его словам, в следующем году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 до 5 миллионов тонн.

«Параллельно с этим расширяются возможности Бакинского торгового порта с сегодняшних 15 до 25 миллионов тонн. Азербайджан обладает крупнейшим на Каспии торговым флотом, насчитывающим более 50 судов. Принимая во внимание растущую потребность грузоотправителей из стран Центральной Азии, мы активно работаем над расширением возможностей нашей судостроительной верфи. После завершения новых инвестиционных проектов количество производимых танкеров и сухогрузов вырастет с сегодняшних 6 до 10–15 в год», – сообщил Президент Азербайджана.

Для привлечения бо́льшего объема транзитных грузов Алиев подчеркнул необходимость обеспечить оптимизацию тарифов, упрощение и гармонизацию регуляторных и таможенных процедур.

В завершении своего выступление глава Азербайджана пригласил глав государств Центральной Азии на саммит по случаю 25-летия специальной программы ООН для экономик Центральной Азии – SPECA, который состоится в Баку в ноябре этого года. ///nCa, 15 сентября 2023 г.