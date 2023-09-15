News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии в Таджикистане – Итоги

Пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии в Таджикистане – Итоги

By

nCa Report

14 сентября 2023 года в Душанбе, Таджикистан, состоялась пятая юбилейная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

В работе центральноазиатского саммита, прошедшего под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, приняли участие:

  • Казахстан – Президент Касым-Жомарт Токаев
  • Кыргызстан – Президент Садыр Жапаров
  • Туркменистан – Президент Сердар Бердымухамедов
  • Узбекистан – Президент Шавкат Мирзиёев
  • Азербайджан в качестве почетного гостя – Президент Ильхам Алиев
  • специальный представитель Генерального секретаря ООН – глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.

Видео-послание главам государств направил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, которого непосредственно в Душанбе представили его Специальный представитель и глава Регионального центра по превентивной дипломатии в Центральной Азии господин Каха Имнадзе и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По итогам саммита был принят пакет из пяти документов, в том числе Совместное заявление в качестве главного документа встречи, и четыре дополнительных документа. Об этом заявил в четверг на брифинге Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. В числе документов:

  1. Совместное заявление глав государств
  2. Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.
  3. Соглашение между странами Центральной Азии об общих направлениях молодежной политики.
  4. Положение о Совете национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии (утверждено главами государств)
  5. Одобренная Дорожная карта в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022–2025 годы.

В Совместном заявлении Президенты подтвердили исключительную значимость механизма Консультативных встреч для последовательного укрепления дружественных отношений между странами Центральной Азии.

Главы государств выступили за решение всех региональных вопросов исключительно политическими и дипломатическими средствами на основе равноправия и уважения интересов друг друга.

В документе подчеркивается, что Организация Объединенных Наций является единственной универсальной организацией глобального охвата, обладающей общепризнанной легитимностью и играющей центральную роль в деле сохранения мира и безопасности на планете и содействия всеобщему развитию.

В контексте рассмотрения проблематики безопасности главы государств заявили, что противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, а также другим вызовам будет оставаться в центре их внимания.

В этой связи страны региона будут наращивать усилия на национальном и региональном уровнях по противодействию распространению экстремистских идей, прежде всего среди молодежи.

В контексте региональной безопасности лидеры стран ЦА рассмотрели ситуацию в соседнем Афганистане. Они подтвердили исключительную важность урегулирования ситуации в этой стране и выступили за его становление в качестве независимого, единого и мирного государства.

Главы стран ЦА вновь подчеркнули важность создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей основных этнических, конфессиональных и политических групп афганского общества. Они также подтвердили приверженность содействовать братскому афганскому народу в преодолении гуманитарного и экономического кризиса.

В качестве первостепенной задачи главы государств обозначили развитие взаимодействия в торгово-экономической области и создание благоприятных условий для торговли и инвестиций.

Так, планируется рассмотреть возможность сотрудничества по постепенному увеличению доли национальных валют во взаиморасчетах между государствами региона.

Акцентирована необходимость активизации сотрудничества в сфере промышленности и промышленной кооперации, повышении эффективности использования транзитного потенциала Центральной Азии.

Главы государств выступили за укрепление регионального взаимодействия по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему.

В плане культурно-гуманитарного сотрудничества, главы государств поддержали усилия по демонстрации странами региона примеров уважительного, толерантного отношения к национальным традициям и ценностям друг друга, а также активизацию сотрудничества по обмену опытом в научно-технической и гуманитарной сферах и в туристической индустрии.

Они подчеркнули важность последовательного развития сотрудничества в целях совместной подачи и продвижения заявок на их включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президенты выразили твердую поддержку усилиям по обеспечению широкого участия женщин во всех сферах деятельности.

Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии создаст благоприятные условия для развития международных перевозок наземным транспортом, обеспечит конкурентную среду на рынке транспортных услуг в регионе.

Соглашение между странами Центральной Азии об общих направлениях молодежной политики обеспечит условия для дальнейшего вовлечения молодежи в общественную, культурную, политическую, социальную и экономическую жизнь государств Центральной Азии.

Утвержденное главами государств Положение о Совете национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии создает институт национальных координаторов, который будет проводить мониторинг реализации достигнутых договоренностей и вырабатывать новые предложения по углублению взаимодействия.

Одобренная Дорожная карта в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022–2025 годы. Этот документ, разработанный совместно со Всемирной организацией здравоохранения ООН, является первой стратегией в области здравоохранения и обеспечения благосостояния в регионе.

«Душанбинская юбилейная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии дала новый импульс развитию многопланового сотрудничества в регионе и дальнейшему движению наших стран вперёд. При этом наши цели остаются неизменными, понятными и простыми – мир, стабильность и прогресс в Центральной Азии», – подытожил министр иностранных дел Таджикистана.

Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в 2024 году в Казахстане.

***

На полях саммита в Душанбе прошло и проходит 14 параллельных мероприятий. Это:

  1. Выставка ЭКСПО Центральная Азия 2023
  2. Торжественный гала-концерт «Вечер дружбы»
  3. Экономический Форум
  4. Второй Форум ректоров высших учебных заведений
  5. Первая встреча министров транспорта
  6. Региональная встреча членов Диалога женщин-лидеров Центральной Азии
  7. Выставка художников
  8. Форум учёных
  9. Фестиваль национальных блюд
  10. Международный турнир по плаванию
  11. Форум волонтёров
  12. Форум молодежных организаций
  13. Форум молодых предпринимателей
  14. Форум руководителей государственных органов по делам молодёжи.

***

По завершении официальной части саммита главы государств проследовали в Государственный комплекс «Кохи Борбад». Здесь состоялся концерт мастеров культуры и искусств стран Центральной Азии «Вечер дружбы».

Вечером 14 сентября Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел официальный прием  во Дворце «Кохи Истиклол».для глав государств Центральной Азии — участников Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии и заседания Совета глав государств-основателей Международного фонда спасения Арала на Правительственной даче.

На «Вечере дружбы» Президенты Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана вышли на вечернюю прогулку и посетили выставку природных богатств Таджикистана, где были фрукты, овощи, сухофрукты, мёд и другие природные блага.  ///nCa, 15 сентября 2023

Related posts:

  1. Консультативная встреча глав государств Центральной Азии планирует принять в Душанбе пакет документов
  2. Саммит глав государств Центральной Азии состоится в Таджикистане в сентябре
  3. Президент Туркменистана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
  4. МИДы стран Центральной Азии обсудили подготовку к Консультативной встрече глав государств
  5. Таджикистан начал подготовку к сентябрьским саммитам глав государств Центральной Азии и МФСА
  6. Президент Туркменистана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане
  7. Эмомали Рахмон приглашает Аркадага Бердымухамедова на Консультативную встречу глав государств Центральной Азии
  8. Аркадагу Бердымухамедову вручена высшая награда глав государств Центральной Азии  – «Почётный знак»
  9. Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, 14 сентября 2023 г.
  10. Душанбинская встреча диалога женщин-лидеров Центральной Азии обсудит достижение гендерного равенства в контексте адаптации к изменению климата
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan