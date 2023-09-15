Пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии в Таджикистане – Итоги

nCa Report

14 сентября 2023 года в Душанбе, Таджикистан, состоялась пятая юбилейная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

В работе центральноазиатского саммита, прошедшего под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, приняли участие:

Казахстан – Президент Касым-Жомарт Токаев

Кыргызстан – Президент Садыр Жапаров

Туркменистан – Президент Сердар Бердымухамедов

Узбекистан – Президент Шавкат Мирзиёев

Азербайджан в качестве почетного гостя – Президент Ильхам Алиев

специальный представитель Генерального секретаря ООН – глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.

Видео-послание главам государств направил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, которого непосредственно в Душанбе представили его Специальный представитель и глава Регионального центра по превентивной дипломатии в Центральной Азии господин Каха Имнадзе и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По итогам саммита был принят пакет из пяти документов, в том числе Совместное заявление в качестве главного документа встречи, и четыре дополнительных документа. Об этом заявил в четверг на брифинге Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. В числе документов:

Совместное заявление глав государств Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии. Соглашение между странами Центральной Азии об общих направлениях молодежной политики. Положение о Совете национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии (утверждено главами государств) Одобренная Дорожная карта в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022–2025 годы.

В Совместном заявлении Президенты подтвердили исключительную значимость механизма Консультативных встреч для последовательного укрепления дружественных отношений между странами Центральной Азии.

Главы государств выступили за решение всех региональных вопросов исключительно политическими и дипломатическими средствами на основе равноправия и уважения интересов друг друга.

В документе подчеркивается, что Организация Объединенных Наций является единственной универсальной организацией глобального охвата, обладающей общепризнанной легитимностью и играющей центральную роль в деле сохранения мира и безопасности на планете и содействия всеобщему развитию.

В контексте рассмотрения проблематики безопасности главы государств заявили, что противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, а также другим вызовам будет оставаться в центре их внимания.

В этой связи страны региона будут наращивать усилия на национальном и региональном уровнях по противодействию распространению экстремистских идей, прежде всего среди молодежи.

В контексте региональной безопасности лидеры стран ЦА рассмотрели ситуацию в соседнем Афганистане. Они подтвердили исключительную важность урегулирования ситуации в этой стране и выступили за его становление в качестве независимого, единого и мирного государства.

Главы стран ЦА вновь подчеркнули важность создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей основных этнических, конфессиональных и политических групп афганского общества. Они также подтвердили приверженность содействовать братскому афганскому народу в преодолении гуманитарного и экономического кризиса.

В качестве первостепенной задачи главы государств обозначили развитие взаимодействия в торгово-экономической области и создание благоприятных условий для торговли и инвестиций.

Так, планируется рассмотреть возможность сотрудничества по постепенному увеличению доли национальных валют во взаиморасчетах между государствами региона.

Акцентирована необходимость активизации сотрудничества в сфере промышленности и промышленной кооперации, повышении эффективности использования транзитного потенциала Центральной Азии.

Главы государств выступили за укрепление регионального взаимодействия по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему.

В плане культурно-гуманитарного сотрудничества, главы государств поддержали усилия по демонстрации странами региона примеров уважительного, толерантного отношения к национальным традициям и ценностям друг друга, а также активизацию сотрудничества по обмену опытом в научно-технической и гуманитарной сферах и в туристической индустрии.

Они подчеркнули важность последовательного развития сотрудничества в целях совместной подачи и продвижения заявок на их включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президенты выразили твердую поддержку усилиям по обеспечению широкого участия женщин во всех сферах деятельности.

Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии создаст благоприятные условия для развития международных перевозок наземным транспортом, обеспечит конкурентную среду на рынке транспортных услуг в регионе.

Соглашение между странами Центральной Азии об общих направлениях молодежной политики обеспечит условия для дальнейшего вовлечения молодежи в общественную, культурную, политическую, социальную и экономическую жизнь государств Центральной Азии.

Утвержденное главами государств Положение о Совете национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии создает институт национальных координаторов, который будет проводить мониторинг реализации достигнутых договоренностей и вырабатывать новые предложения по углублению взаимодействия.

Одобренная Дорожная карта в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022–2025 годы. Этот документ, разработанный совместно со Всемирной организацией здравоохранения ООН, является первой стратегией в области здравоохранения и обеспечения благосостояния в регионе.

«Душанбинская юбилейная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии дала новый импульс развитию многопланового сотрудничества в регионе и дальнейшему движению наших стран вперёд. При этом наши цели остаются неизменными, понятными и простыми – мир, стабильность и прогресс в Центральной Азии», – подытожил министр иностранных дел Таджикистана.

Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в 2024 году в Казахстане.

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На полях саммита в Душанбе прошло и проходит 14 параллельных мероприятий. Это:

Выставка ЭКСПО Центральная Азия 2023 Торжественный гала-концерт «Вечер дружбы» Экономический Форум Второй Форум ректоров высших учебных заведений Первая встреча министров транспорта Региональная встреча членов Диалога женщин-лидеров Центральной Азии Выставка художников Форум учёных Фестиваль национальных блюд Международный турнир по плаванию Форум волонтёров Форум молодежных организаций Форум молодых предпринимателей Форум руководителей государственных органов по делам молодёжи.

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По завершении официальной части саммита главы государств проследовали в Государственный комплекс «Кохи Борбад». Здесь состоялся концерт мастеров культуры и искусств стран Центральной Азии «Вечер дружбы».

Вечером 14 сентября Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел официальный прием во Дворце «Кохи Истиклол».для глав государств Центральной Азии — участников Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии и заседания Совета глав государств-основателей Международного фонда спасения Арала на Правительственной даче.

На «Вечере дружбы» Президенты Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана вышли на вечернюю прогулку и посетили выставку природных богатств Таджикистана, где были фрукты, овощи, сухофрукты, мёд и другие природные блага. ///nCa, 15 сентября 2023