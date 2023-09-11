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Академия превентивной дипломатии РЦПДЦА и Посольство Великобритании в Туркменистане обсудили с молодежными лидерами проблемы изменения климата

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На прошлой неделе Академия превентивной дипломатии РЦПДЦА совместно с Посольством Великобритании в Туркменистане организовали учебную сессию для участников и выпускников АПД из стран Центральной Азии и Афганистана по теме «Изменение климата».

Приглашенными лекторами выступили г-н Джон Гамильтон, Заместитель главы миссии Посольства Великобритании в Туркменистане, и г-жа Софи Дауд, Генеральный директор Сети будущих лидеров и соучредитель Молодежной академии переговорщиков, Великобритания, сообщается РЦПДЦА.

Цель учебной сессии заключалась в повышении осведомленности молодежи о влиянии изменения климата на стабильность и безопасность людей, а также о возможном участии молодежи в процессах по преодолению этого вызова.

В ходе сессии участники получили представление о взаимосвязи изменения климата и конфликтов, а также ознакомились с международными регулятивными механизмами, базирующимися на Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), включающими международные соглашения, такие как: Киотский протокол, Парижское соглашение и другие.

Особое внимание было уделено Конференции сторон, на которой страны мира ведут переговоры и делятся своими достижениями в сфере адаптационных и митигационных подходов в изменении климата, а также узнали более подробно о ежегодной Конференции Молодежи, которая является переговорной площадкой для молодых активистов в сфере изменения климата.

Госпожа Софи Дауд рассказала о работе Молодежной академии переговорщиков и инициировала дискуссию о том, как молодые люди могли бы влиять на климатическую дипломатию.

Джон Гамильтон представил обзор климатических проблем, с которыми сталкивается Центральная Азия, включая истощение водных ресурсов, быстрое повышение температуры и рост выбросов парниковых газов.

Учебная сессии также дала возможность участникам Академии поделиться своим видением того, как молодежь Центральной Азии может сотрудничать на местном, региональном и глобальном уровнях, содействовать усилиям по борьбе с изменениями климата и принимать участие в переговорных процессах в этой сфере.

В конце лекции Софи и Джон ответили на широкий спектр интересных вопросов со всего региона Центральной Азии. Вопросы участников лекции продемонстрировали, что эта группа будущих лидеров, глубоко понимающих определяющую проблему современного времени. ///nCa, 11 сентября 2023 г. (на основе пресс-релизов РЦПДЦА и Посольства Великобритании в Ашхабаде)

 

 

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