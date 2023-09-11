Президент Туркменистана и Губернатор Санкт-Петербурга обсудили перспективы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах

Сегодня, 11 сентября, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, находящегося в Ашхабаде во главе официальной делегации.

В ходе беседы обсуждались итоги сотрудничества и перспективные проекты, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

«Правительство Петербурга придаёт особую значимость нашим партнёрским связям. Они полностью отвечают политике углубления стратегического партнёрства и договорённостям, которые были достигнуты между Вами и Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», – подчеркнул губернатор.

Александр Беглов поблагодарил Сердара Бердымухамедова за внимание к Санкт‑Петербургу. Сотрудничество с Туркменистаном сегодня успешно развивается в торгово-экономической, образовательной, научной и культурной сферах.

Губернатор отметил, что в Туркменистане реализуются крупные инфраструктурные проекты. В строительстве объектов дорожной и инженерной инфраструктуры принимают участие петербургские компании.

В числе последних реализованных проектов – комплекс селеотводных сооружений на юге Ашхабада, построенный компанией «Возрождение». Сооружения были открыты в ноябре прошлого года при участии Президента Туркменистана.

Всего за годы работы компания построила в Туркменистане 25 крупных сооружений, в числе которых магистрали, мосты, развязки.

Продолжается сотрудничество в сфере энергетики. Компания «Силовые машины» успешно взаимодействует с «Туркменэнерго». Создана совместная рабочая группа для изучения экономического, финансового и технического обоснования проектов модернизации старых блоков ТЭЦ Турменбаши и ГЭС Мары – 1.

В ходе встречи обсуждался вопрос проведения Петербургско-Туркменского бизнес-форума. Договорённость об этом была достигнута в рамках визита Президента Туркменистана в Петербург на встречу лидеров стран СНГ в октябре 2022 года. Александр Беглов подчеркнул, что проведение форума даст возможность найти новые направления экономического сотрудничества.

Важным шагом станет установление побратимских связей между Петербургом и новым городом Туркменистана – Аркадагом. Соглашение планируется подписать сегодня.

Александр Беглов отметил, что решается вопрос с установкой в Петербурге памятника великому классику туркменской литературы Махтумкули Фраги.

В феврале этого года Петербург посетила делегация Министерства культуры Туркменистана. Для памятника выбрано место в историческом центре.

Александр Беглов сообщил, что в прошлом учебном году в петербургских вузах обучались более тысячи студентов из Туркменистана.

В декабре прошлого года в ходе переговоров руководителей профильных ведомств России и Туркменистана достигнуты договорённости о создании совместного Российско-Туркменского университета.

Инициативная группа петербургских ученых выступила с предложением по созданию Туркменского института электроники и нанотехнологий имени Жореса Алфёрова.

Александр Беглов подчеркнул, что дальнейшее развитие партнерских отношений с туркменскими партнерами будут оставаться одним из приоритетов внешнеэкономической и международной деятельности Санкт‑Петербурга. ///nCa, 11 сентября 2023 г.