Президент Сердар Бердымухамедов открыл в Ашхабаде комплекс селеотводных сооружений

В среду, 9 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов возглавил церемонию ввода в строй комплекса селеотводных сооружений в пригороде Ашхабада.

С учётом географического положения Ашхабад, раскинувшейся у подножия северных склонов Копетдага, попадает в зону влияния селевых потоков. В данной связи ввод в строй комплекса антипаводковой системы позволит решить несколько задач, в частности, по отведению селевого потока или пропуску через защитный объект, по защите русла селепроводов от размыва, а также близлежащих территорий – от ударного воздействия потока.

Технические характеристики объекта

Строительство данного объекта выполнено российской компанией «Возрождение». В проекте принимали участие российский и туркменский проектные институты – «Севкавгипроводхоз» и «Türkmensuwylymtaslama», а также Научно-исследовательский институт сейсмостойкого строительства Туркменистана.

Общая протяжённость комплекса составляет 49 километров.

В комплекс объектов входят открытые резервуары, мосты, насосные станции, 35 километров забетонированных каналов.

В ходе строительства системы было извлечено 36 миллионов кубических метров природного песка и гравийной массы, вдоль селевых каналов сооружено 9 водосборников. Вдоль русел селеотводов построены резервуары большого объёма, предназначенные для дробления примесей, фильтрации и получения чистой воды.

Для обеспечения надёжной гидроизоляции было использовано более 9 миллионов метров инновационной композитной арматуры, а также более 540 тысяч квадратных метров армированной геомембраны.

Здесь установлено 30 погружных водяных насосов последнего поколения от немецких производителей «Wilo», покрытых специальным инновационным нанокерамическим составом, что позволяет песку и мелким камням проходить через насосы вместе с водой, без какого-либо негативного влияния на их стабильную работу. Проложено 9 100 метров труб диаметром 1 тысяча миллиметров.

Работа водосборной станции состоит из трёх этапов. Сначала вода поступает из накопительных резервуаров в первую секцию. Второй блок остаётся сухим, здесь смонтированы клапаны, регулирующие поступление в третью камеру, откуда она перекачивается в бетонные резервуары.

Здесь установлены 3 рабочих и один резервный водяные насосы от немецкой компании «Wilo» производственной мощностью 350 литров в секунду. Также на станции предусмотрена установка специального крана грузоподъёмностью 5 тонн.

Перед пуском насосной станции вода в русле второго водосборного сооружения очищается по предусмотренной технологии.

Рабочие водозаборные устройства поднимают воду под напором на высоту 28 метров и направляют её в водосборник со скоростью один кубометр в секунду по трубам диаметром тысяча миллиметров.

Во второй селевой водосборник стекаются паводковые воды с северного и северо-восточного плёсов Центрального Копетдага. Селенакопитель объёмом 1,029 миллион кубических метров предназначается для сбора водных потоков, образующихся при зимних оползнях и ливневых стоках.

Селенакопитель способен выдержать без разрушений расчётную сейсмоактивность в 9 баллов.

Селевые и осадковые воды по единому руслу направляются по восточной стороне, за пределы Ашхабада – в канал и дальше – к Туркменскому озеру «Altyn asyr».

Когда сель пройдёт, в селенакопителе останется твёрдая масса – глина, ил, песок, камни, а отфильтрованная вода будет отводиться системой насосов. Твёрдую массу селевого потока можно будет легко очистить и вывезти самосвалами.

Инновации, использованные при строительстве системы

Концепция проекта селевой защиты предусматривает минимальное вмешательство в природу и минимальные экономические затраты при соответствии всем нормам и стандартам в строительстве подобных сооружений.

Его уникальность заключается в пространственном расположении с учётом природно-климатических, структурно-тектонических и инженерно-геологических условий формирования селевых бассейнов гор Копетдага, аккумулировании селевого потока и стабилизации его русла.

Особенностью проекта является то, что при прокладке селевых каналов не потребовалось «вскрывать» автомобильные дороги, вода потечёт под ними по трубам, проложенным по технологии «прокола». Проведена реконструкция естественных селевых русел, которые подведены к Каракум-реке.

При сооружении селеотводов учитывался рельеф местности и её природно-климатические особенности. Стекающие с горных склонов селевые потоки имеют своё сформировавшееся в течение веков русло, поэтому при реализации данного проекта были детально изучены направления движения селя.

Впервые на объекте такого уровня применена базальтопластиковая арматура – инновационный материал, который благодаря своей коррозионной стойкости идеально подходит для гидротехнических сооружений.

В связи с широким охватом территории для геодезического контроля использовался беспилотник – специальный квадрокоптер, что существенно сократило сроки строительства.

Сертификация нового объекта

В ходе церемония открытия комплекса селезащитных установок главе Государственного комитета Туркменистана по водному хозяйству были вручены следюущие сертификаты качества:

Сертификат о реализации уникального строительного объекта «Комплекс селезащитных сооружений в южной части города Ашхабад», не имеющего аналогов в мире от общественной организации «Селевая ассоциация»;

Сертификат, подтверждающий уникальность строительного объекта инженерной защиты территории от воздействия дождевых паводков и селевых потоков от Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации имени А.Н.Костякова академик РАН;

Сертификат экологической безопасности строительного объекта инженерной защиты территории от воздействия дождевых паводков и селевых потоков от этого же института;

Сертификат Международной организации по стандартизации ISO 9001-2015, подтверждающий соответствие требованиям системы менеджмента качества объектов селеотводных сооружений на юге города Ашхабад – вручен международной компанией по предоставлению образовательных и исследовательских услуг в области документации «Sigmasert».

Глава госудасртва передал в дар Государственному комитету по водному хозяйству новые служебные автомобили и спецтехнику. ///nCa, 10 ноября 2022 г. (источник фото – TDH, скриншоты с туркменского телевидения)