Туркменбашинский Порт может стать хабом для транзита российской пшеницы в страны Персидского Залива

Туркменистан и Россия ведут дискуссии относительно перевозки зерна из южных регионов РФ транзитом через морской порт Туркменбаши в страны Персидского залива и другие регионы. Об этом сообщает Агентство морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздеряёллары» на своем официальном сайте.

В международном морском порту Туркменбаши имеется 14 современных силосов для зерновых культур общей мощностью 35 000 кубометров, которые обеспечивают оптимальные условия хранения и регулирование влажности перед её отправкой.

Транспортировка пшеницы осуществляется с помощью судов национального флота “Махтумкули”, “Туркменистан” и “Балкан”, а также с использованием инфраструктуры международного морского порта Туркменбаши, поясняет источник.

Груз, поступающий из Астрахани, эффективно распределяется между двумя терминалами – терминалом генеральных грузов и терминалом сыпучих грузов.

Терминал генеральных грузов обеспечивает эффективное разгрузочно-погрузочные услуги, что позволяет быстро и безопасно перемещать груз на сушу.

В терминале сыпучих грузов, зерновые культуры перед отправкой проходят сепарацию в специальных зерновых силосах.

Всего за август текущего года перевезено более 12000 тонн семян российских сортов озимой пшеницы “Безостая 100” и “Алексеич”, которые входят в рейтинг 5 лучших сортов лидеров озимой пшеницы. ///nCa, 9 сентября 2023 г. (Фото – Агентство «Туркмендениздеряёллары»)

#Туркмендениздеряёллары, #зерно, #Россия, #Туркменистан, #морской _порт_Туркменбаши, #логистика