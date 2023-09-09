Президент Туркменистана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане

Готовится рабочий визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Душанбе, Таджикистан, в целях участия в пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и в заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), намеченных на 14-15 сентября 2023 г. О подготовке к визиту доложил в пятницу, 8 сентября, на заседании правительства вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В рамках предстоящих встреч в верхах также запланировано проведение ряда параллельных мероприятий.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что одним из ключевых векторов внешнеполитического курса Туркменистана является развитие дружественных отношений со странами-соседями по региону.

Туркменистан активно сотрудничает с государствами Центральной Азии как в двустороннем, так и в многостороннем формате, выдвигая конкретные предложения по дальнейшему наращиванию традиционного взаимодействия по всему его спектру, заявил глава государства.

«Наша страна будет и впредь занимать инициативную позицию в вопросах регионального партнёрства», – подчеркнул Сердар Бердымухамедов. ///nCa, 9 сентября 2023 г.

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