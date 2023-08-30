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Консультативная встреча глав государств Центральной Азии планирует принять в Душанбе пакет документов

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Пакет из пяти документов запланирован к принятию по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится в Душанбе 14-15 сентября 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми на пресс-брифинге в среду, 30 августа.

В числе документов:

  • Совместное заявление глав государств Центральной Азии
  • Соглашение в сфере наземного транспорта
  • Соглашение об общих направлениях молодежной политики
  • Положение о совете национальных координаторов по делам консультативных встреч
  • Дорожная карта по поддержке здоровья и благополучия жителей региона Центральной Азии на 2023-2025 годы (разработана в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения)

В рамках Консультативной встречи Таджикистаном инициировано проведение 16 параллельных мероприятий в области экономики, промышленности, образования, транспорта, гендера, науки и культуры, молодёжи и спорта.

Так, 13 сентября состоится совещание министров иностранных дел стран регионов, передает Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».

Также запланированы выставка товаропроизводителей государств Центральной Азии, торжественный гала-концерт «Вечер дружбы», Экономический форум, Второй форум ректоров вузов, Первая встреча министров транспорта, Региональная встреча членов диалога женщин-лидеров, выставка художников, фестиваль национальных блюд, молодежный форум, Международная научная конференция, ряд сопутствующих культурных, массовых и спортивных мероприятий.

Содик Имоми подчеркнул: «Таджикская сторона придает исключительно важное значение этим мероприятиям, исходит из приоритета внешней политики нашей страны, которая направлена на укрепление добрососедства и партнерских связей с нашими соседями по Центральной Азии. Мы приветствуем шаги по углублению нашего взаимодействия и усилению процессов, происходящих в нашем регионе. В этом плане такие встречи являются той площадкой, где обсуждаются не только насущные проблемы, но и вопросы нашей совместной деятельности на ближайшие и долгосрочные перспективы». ///nCa, 30 августа 2023 г.

 

 

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