Туркменская юрта в гостях у международного фестиваля в Констанце

В период 1-4 сентября 2023 года на Бирюзовом пляже Венера в городе Констанца состоялся ежегодный международный турецко-татарский фестиваль «Кара Улис Курултай», сообщает Посольство Туркменистана в Румынии.

В рамках праздничной программы состоялась выставка-ярмарка, а также представлены творческие и ремесленные мастерские 40 стран-участниц.

Особое внимание гостей привлекла национальная выставка в юртах, посвященная культурному наследию стран. В юрте Посольства Туркменистана гостям были представлены туркменские ковровые изделия, национальные костюмы, традиционные ручные работы и вышивки туркменских мастериц, серебряные украшения, музыкальные инструменты, красочные фотоматериалы о Туркменистане.

Посетители также имели возможность ознакомиться с научными трудами Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и другими издательскими материалами о Туркменистане.

В рамках фестиваля были организованы состязания по 15 традиционных играм и видам спорта, 10 из которых внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. ///nCa, 7 сентября 2023 г. (Фото: Посольство Туркменистана в Румынии)

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