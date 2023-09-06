Туркменистан и Южная Корея углубят партнерство в области судостроения

Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан», располагающийся на территории Международного порта Туркменбаши, ведет переговоры с ведущими компаниями Корейской Республики в целях реализации проектов по судостроению. Об этом сообщает Агентство Морского и Речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздерьяйоллары».

В частности, корейские компании будут поставлять оборудование и материалы для судостроения и проводить технический контроль во время постройки судов.

31 августа 2023 года Президент Туркменистана подписал Постановление, направленное на дальнейшее развитие Национального торгового флота страны. Согласно Постановлению, «Балкан» построит два сухогрузных судна.

На сегодняшний день сухогрузные суда национального торгового флота «Балкан», «Магтымгулы» и «Туркменистан» предоставляют услуги по перевозке в зарубежные порты. Сухие грузы в основном перевозятся между портом Туркменбаши и портами Баку, Астрахани, Актау.

Как отмечают в Агентстве, в настоящее время существует высокий спрос на сухогрузы грузоподъемностью 5000-6000 тонн.

Кроме того, по маршруту Туркменбаши – Баку – Туркменбаши осуществляются контейнерные фидерные перевозки на сухогрузном судне «Балкан».

В 2022 году морской порт Туркменбаши обслужил 684 сухогрузных судов, 80% которых принадлежат иностранным государства, а 20% принадлежат национальному флоту Туркменистан.

Ранее Корейская ассоциация судостроения и морского оборудования KOMEA предложила создать совместное предприятие с туркменским судостроительным заводом «Балкан». Перспективными направлениями сотрудничества с Туркменистаном, с точки зрения KOMEA, являются модернизация верфей, обучение персонала, внедрение технических ноу хау и трансфер судоремонтных технологий.///nCa, 6 сентября 2023 г.

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