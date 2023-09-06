Туркменистан и Япония рассматривают пути дальнейшего сотрудничества в области образования и подготовки кадров  – в Ашхабаде с визитом находится Президент Университета Цукубы

Во вторник, 5 сентября, Президент Сердар Бердымухамедов принял Кёсукэ Нагата, президента Университета Цукубы, одного из ведущих национальных университетов Японии.

Главной темой встречи стало обсуждение перспектив дальнейшего углубления традиционных туркмено-японских связей в области науки и образования. По мнению сторон, в сфере научного сотрудничества уже проделана большая совместная работа, в то же время имеются большие возможности для расширения партнёрства.

Как подчеркнул глава Туркменистана, развитие национальной системы образования, вывод её на качественно новый уровень за счёт укрепления материально-технической базы является приоритетом государственной политики страны. Недавно в честь Дня знаний и студенческой молодёжи в разных уголках страны прошли торжества по случаю ввода в строй и закладки фундамента новых учебных заведений.

«Мы придаём большое значение использованию международного опыта и достижений в совершенствовании системы образования», – сказал Президент Туркменистана, особо отметив эффективный характер сотрудничества между Туркменистаном и Японией в данном направлении.

Подтверждение тому – обучение туркменской молодёжи в Японии, преподавание японского языка в нескольких средних и высших учебных заведениях Туркменистана, налаженные связи между представителями науки и образования.

Глава государства отметил эффективное сотрудничество между японским Университетом Цукубы и туркменскими вузами – Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади и Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана. Он выразил уверенность, что это партнерство, играющее важную роль в формировании современного, образованного молодого поколения, будет и дальше успешно развиваться.

В свою очередь, президент Университета Цукубы, подчеркнул, что многолетнее плодотворное сотрудничество было заложено Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который является Почётным доктором Университета Цукуба.

Как отмечалось, достигнутые ранее на высшем уровне договорённости создают благоприятные предпосылки для установления самого тесного партнёрства в сфере подготовки кадров, в том числе за счёт преподавания специалистами из Японии в туркменских вузах, организации стажировок и обмена опытом в различных областях.

Книга Аркадага Бердымухамедова «Продолжение Смысла Жизни» будет переведена на японский язык

В этот же день президент Университета Цукубы Кёсукэ Нагата был принят Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Туркменистан высоко ценит конструктивное партнёрство, установившееся с Японией. В последние годы межгосударственные связи активно развиваются на основе равноправия, взаимного уважения и доверия, включая политические, торгово-экономические, социальные, культурно-гуманитарные и другие направления», – подчеркнул в ходе встречи Аркадаг Бердымухамедов.

Сегодня туркменская молодёжь получает образование в ведущих университетах Японии, в нескольких средних и высших учебных заведениях Туркменистана изучают японский язык. Между представителями научно-образовательных учреждений поддерживаются активные связи. В целях обмена опытом и участия в научных конференциях организуются взаимные визиты.

Налажены партнерские связи между Университетом Цукубы и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади. Имеется большой потенциал и для взаимодействия с Инженерно-технологическим университетом имени Огуз хана.

Стороны выразили заинтересованность в обмене опытом, подготовке преподавателей японского языка в Туркменистане и туркменского языка в Японии.

Работа в данном направлении будет способствовать формированию поколения с широким кругозором, укреплению дружбы между двумя народами и взаимообогащению культур.

В настоящее время Туркменистан наращивает производство наукоёмкой продукции, а крупный японский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества с Туркменистаном в области инвестиций и технологий. В этом контексте сотрудничество в области образования и культуры приобретает особую актуальность.

Туркменистан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Японией в различных областях, включая нефтегазовую и газохимическую промышленность, производство водорода, высокие технологии, экологию и безопасность окружающей среды, киберспорт и другие.

Также придается большое значение укреплению межпарламентских связей с Японией.

Выразив твёрдую уверенность, что отношения между двумя странами будут и в будущем развиваться по всем направлениям, Аркадаг подчеркнул, что Туркменистан готов оказать в этом всестороннюю поддержку.

В свою очередь, президент Университета Цукубы отметил, что в книге Национального Лидера туркменского народа «Ömrümiň manysynyň dowamaty» (Продолжение смысла жизни) содержатся сведения о Японии, в частности, упоминается о современных туркмено-японских отношениях.

Ученый выразил желание перевести данную книгу на японский язык, что послужит ещё большему сближению и взаимопониманию двух народов.

В МИД обсуждены вопросы научно-образовательного сотрудничества Туркменистана и Японии

5 сентября 2023 года, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев встретился с президентом Университета Цукубы Нагата Кёсуке, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам туркмено-японского сотрудничества по широкому спектру направлений.

Как отметил Хаджиев, одним из важных аспектов взаимодействия Туркменистана и Японии является культурно-гуманитарное сотрудничество. В этом контексте, было подчёркнуто успешное партнёрство в области науки, образования и изучения японского языка.

Стороны констатировали активное развитие сотрудничества Университета Цукубы с Национальном институтом мировых языков имени Д.Азади и Инженерно-технологическим университетом имени Огуз хана.

Были подчёркнуты перспективы дальнейшего расширения взаимодействия, в т.ч., в рамках обменных образовательных программ между высшими учебными заведениями Туркменистана и Японии. ///nCa, 6 сентября 2023 г.

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