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Туркменская судостроительная верфь «Балкан» предлагает услуги по различным видам ремонта судов

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Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан», расположенный городе Туркменбаши, выполняет работы по ремонту различных видов судов.

Завод осуществляет капитальный, средний и легкий ремонт судов различных типов как национального флота, так и судов иностранных компаний.

Капитальный ремонт, проводимый периодически для гарантированной долговечности и соответствия стандартам безопасности, представляет собой наиболее комплексный вид работ. Средний ремонт обеспечивает надежную эксплуатацию между капитальными ремонтами, а легкий ремонт позволяет оперативно исправлять мелкие повреждения и обновлять компоненты.

В настоящее время на заводе ведутся капитальные ремонты судов национального торгового флота «Хазар» и «Phoenix I».

На верфи «Балкан» также завершен ремонт танкера «Atamyrat Nyýazow». Это судно с валовой вместимостью 4260 тонн (GT), предназначено для перевозки нефти.

Недавно, в соответствии с постановлением Президента Туркменистана, судостроительный и ремонтный завод «Balkan» построит по заказу агентства морского и речного транспорта «Türkmendeňizderýaýollary» два сухогрузных судна. ///nCa, 4 сентября 2023 г.

 

 

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