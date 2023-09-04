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Катар и Туркменистан имеют огромные возможности для сотрудничества в области коневодства

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В пятницу, 1 сентября, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Генеральным секретарём Федерации коневодства Катара Шейхом Ахмадом бин Нух Аль-Тани.

Ахмад бин Нух Аль-Тани прибыл в Туркменистана для вручения Международной академии коневодства имени Аба Аннаева в городе Аркадаг почетного сертификата от Азиатской федерации конного спорта.

Аркадаг подчеркнул, что воспринимает данное решение как высокую оценку проводимой в Туркменистане работы по развитию системы образования и подготовке высококвалифицированных специалистов по конному спорту.

Отметив, что Туркменистан привержен развитию ставших традиционными взаимовыгодных отношений с Государством Катар, он выразил уверенность в дальнейшем наращивании межгосударственных связей в интересах двух стран и народов.

Бердымухамедов подчеркнул наличие огромных возможностей для выращивания скакунов и обмена опытом в области конного спорта между Туркменистаном и Катаром.

Отметив, что Туркменистан является родиной ахалтекинских скакунов, известных во всём мире своей резвостью и грацией, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул наличие огромных перспектив с учётом активизации связей с Федерацией коневодства Катара. /// nCa, 4 сентября 2023 г. (источник фото – TDH)

 

 

#Катар, #Туркменистан, #коневодство

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