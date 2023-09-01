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Главы МИД Туркменистана и Таджикистана обсуждают подготовку к Консультативной встрече ЦА

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31 августа 2023 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и его таджикский коллега Сироджиддин Мухриддин провели телефонный разговор.

«Обсужден график предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях, в частности подготовка к совещанию министров иностранных дел формата Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, а также подготовка к Саммитам высшего уровня, которые состоятся 14 и 15 сентября текущего года в Душанбе», – сообщает МИД Таджикистана.

Главы внешнеполитических ведомств также затронули перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Напомним, что на предстоящей Консультативной встрече в Душанбе планируется принятие ряда документов, в том числе совместного заявления глав государств. В эти же дни состоится около 16 параллельных мероприятий и Саммит глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала. ///nCa, 1 сентября 2023 г.

 

 

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