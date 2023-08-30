В Казахстане прошла региональная конференция «Гуманитарные последствия ядерного оружия и Зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии»

Во вторник, 29 августа 2023 года, в Астане состоялась региональная конференция на тему «Гуманитарные последствия ядерного оружия и Зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии». В форуме приняли участие конференции приняли участие дипломаты и правительственные эксперты государств Центральной Азии.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню действий против ядерных испытаний, организовали Министерство иностранных дел Казахстана совместно с «Центром международной безопасности и политики», Международным Комитетом Красного Креста, неправительственными организациями «Международная кампания по запрету ядерного оружия» (ICAN) и Sokka Gakkai International, сообщает МИД Казахстана.

Первый заместитель Министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров выступил с приветственным словом, подчеркнув важность соблюдения глобального запрета на проведение ядерных испытаний и отметив значимость работы на данном направлении как ключевого элемента коллективных усилий по достижению мира, свободного от ядерного оружия.

Казахстанский дипломат отметил, что мероприятие в Астане является частью серии глобальных мероприятий по продвижению построения мира, свободного от ядерных испытаний и ядерного оружия. Этот день также отмечает Генеральная Ассамблея ООН традиционным заседанием в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке.

Кроме того, опубликовано совместное заявление Казахстана и Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, призывающее к продолжению работы на данном направлении.

В рамках панельной сессии, посвященной Зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, в презентации МИД РК внимание участников было привлечено к деятельности Казахстана в рамках рабочей группы Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) по оказанию помощи жертвам ядерных испытаний и реабилитации окружающей среды, а также инициативе РК по созданию Международного трастового фонда по данному вопросу.

Участники конференции обменялись мнениями о совместимости и взаимодополняемости основных международно-правовых инструментов в сфере ядерного разоружения и нераспространения, таких как Договор о запрещении ядерного оружия, Договор о нераспространении ядерного оружия, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и другие.

В 2009 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 29 августа было утверждено Международным днем действий против ядерных испытаний.

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) был принят в июле 2017 года и вступил в силу 22 января 2021 года (по достижению 50 ратификаций). Впервые в истории Договор установил международно-правовой запрет на обладание ядерным оружием – последний юридический незапрещенный вид ОМУ. ДЗЯО имеет 68 государств-участников и 91 государство-подписанта.

Казахстан активно участвовал в переговорном процессе по ДЗЯО, подписал его 2 марта 2018 года и 29 августа 2019 года внес инструмент о ратификации.///nCa, 30 августа 2023 г.