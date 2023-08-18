УНП ООН и ЦАРИКЦ организовали региональный тренинг по совместным трансграничным операциям для правоохранительных органов Центральной Азии

С 7 по 11 августа 2023 года в Алматы, Казахстан, был проведен региональный тренинг по совместным трансграничным операциям для сотрудников правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба УНП ООН.

Мероприятие было проведено в рамках Инициативы по трансграничному сотрудничеству подпрограммы 1 “Предупреждение транснациональной организованной преступности и противодействие ей” Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы в сотрудничестве с Отделом УНП ООН по предупреждению терроризма и ЦАРИКЦ (Центральноазиатский региональный информационный координационный центр).

В течение пяти дней международные эксперты и 26 сотрудников из подразделений по борьбе с контрабандой и наркотиками из пяти стран Центральной Азии обменивались информацией и опытом о трансграничных операциях правоохранительных органов.

Тренинг провели высококвалифицированные международные эксперты из Регионального офиса УНП ООН по Центральной Азии и Отдела УНП ООН по предотвращению терроризма, Турецкой международной академии по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (TADOC), Центрального управления по контролю за наркотиками Министерства внутренних дел Италии, Министерства внутренних дел Узбекистана и ЦАРИКЦ.

Цель тренинга состояла в том, чтобы улучшить понимание участниками следующих тем:

Различные правовые и процедурные регуляторы трансграничных операций правоохранительных органов.

Использование различных источников оперативной информации, разведывательных данных и обмена информацией на различных этапах международных трансграничных операций.

Тактика и решения, используемые в различных типах операций.

Новые тенденции, маршруты и методы незаконного оборота наркотиков.

Инструменты международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, включая возможности ЦАРИКЦ по координации международных многосторонних операций и оказанию аналитической поддержки операциям по борьбе с наркотиками.

Специалисты из Регионального офиса УНП ООН по Центральной Азии и Отдела УНП ООН по предотвращению терроризма поделились опытом Австралии и Северной Македонии в проведении трансграничных операций и представили обзор международной правовой базы, касающейся пограничного контроля.

Занятия носили практический характер и включали демонстрацию рабочих процессов, выполняемых компетентными органами в ходе международных двусторонних и многосторонних операций.

Участники подчеркнули, что обмен опытом в отношении новых тенденций, маршрутов и видов незаконного оборота наркотиков, методов выявления и оценки рисков в странах транзита, а также выявления и изъятия новых психоактивных веществ и синтетических наркотиков имеет особое значение в свете беспрецедентного роста производства и оборота этих наркотиков в Центральноазиатском регионе.

Реализация Инициативы УНП ООН по трансграничному сотрудничеству в Центральной Азии финансируется правительством Японии. ///nCa, 18 августа 2023 г.

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