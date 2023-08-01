News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Иранский Красный Полумесяц создаст медицинские центры в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане

Иранский Красный Полумесяц создаст медицинские центры в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане

By


Иранское общество Красного Полумесяца (IRCS) в ближайшем будущем создаст медицинские центры в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане.

По словам Пеймана Намдара, официального представителя IRCS, это является частью дипломатии здравоохранения Ирана.

Он сказал, что медицинские центры помогут гуманитарной деятельности IRC в братских странах.

IRCS уже управляет больницами, поликлиниками, центрами гемодиализа и реабилитации в Латинской Америке, Африке и Азии.

Центры являются самоуправляемыми, и их гуманитарная деятельность финансируется за счет получения оплаты за медицинские услуги от пациентов и сбора помощи от благотворителей, рассказал Намдар в беседе с IRNA.

Газета Tehran Times приводит слова министра здравоохранения Бахрама Эйноллахи о том, что дипломатия здравоохранения является одной из областей, которые способны углубить отношения между странами региона.

Есть много общих вопросов для сотрудничества в области здравоохранения между странами, сказал он, добавив, что стратегия правительства заключается в укреплении внешней политики, особенно с соседними странами, сообщает IRNA.

В мае в Иране состоялась 26-я встреча экспертов высокого уровня G5 по сотрудничеству в области здравоохранения и 1-я учебная программа по лидерству и управлению в сфере здравоохранения.

Страны G5 (Афганистан, Иран, Ирак, Пакистан, а также Всемирная организация здравоохранения) приняли участие во встрече на тему «Совместная работа по решению общих проблем здравоохранения».

Выступая на церемонии открытия, Эйноллахи назвал единство и сотрудничество стран в области здравоохранения, лечения и медицинского образования исторической необходимостью.

Достижение, поддержание и укрепление здоровья никогда не возможно региональным путем и не происходит в изолированном регионе, но требует сотрудничества стран, особенно соседних, подчеркнул он.

Иран инициировал создание G5 в 2005 году для содействия субрегиональному сотрудничеству в области здравоохранения и оказания технической поддержки в совершенствовании этого сотрудничества. /// nCa, 31 июля 2023 г.

 

#Иран, #Красный_Полумесяц, #IRCS, #Таджикистан, #Кыргызстан, #Узбекистан,

Related posts:

  1. Венгрия создаст производственные объекты в особой экономической зоне в Узбекистане
  2. Туркменская компания построит два объекта в Узбекистане и Таджикистане
  3. Словакия назначила нового посла в Узбекистане (по совместительству в Туркменистане и Таджикистане)
  4. Iranian Red Crescent will establish medical centres in Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan
  5. Туркмено-Иранский газовый спор – Чего фактически желает Иран?
  6. Четвертая Консультативная встреча лидеров Центральной Азии в Кыргызстане – в фокусе общее региональное видение на противодействие внешним потрясениям
  7. Первый Саммит ССАГПЗ-Центральная Азия: Итоги – Страны проведут до конца года совместный Инвестиционный Форум – Следующий саммит состоится в Узбекистане в 2025 году
  8. В Кыргызстане завершилась вторая региональная встреча высокого уровня ЕС-Центральная Азия – Принято совместное пресс-коммюнике – Узбекистан готов принять первый саммит ЕС–Центральная Азия в следующем году
  9. Саудовская ACWA Power реализует в Узбекистане ветроэнергетический проект мощностью 1500 МВт  – это 5-й по счету проект компании в Узбекистане
  10. Туркменистан разрешил транзит грузов через еще один иранский погранпереход
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan