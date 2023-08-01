Иранский Красный Полумесяц создаст медицинские центры в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане



Иранское общество Красного Полумесяца (IRCS) в ближайшем будущем создаст медицинские центры в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане.

По словам Пеймана Намдара, официального представителя IRCS, это является частью дипломатии здравоохранения Ирана.

Он сказал, что медицинские центры помогут гуманитарной деятельности IRC в братских странах.

IRCS уже управляет больницами, поликлиниками, центрами гемодиализа и реабилитации в Латинской Америке, Африке и Азии.

Центры являются самоуправляемыми, и их гуманитарная деятельность финансируется за счет получения оплаты за медицинские услуги от пациентов и сбора помощи от благотворителей, рассказал Намдар в беседе с IRNA.

Газета Tehran Times приводит слова министра здравоохранения Бахрама Эйноллахи о том, что дипломатия здравоохранения является одной из областей, которые способны углубить отношения между странами региона.

Есть много общих вопросов для сотрудничества в области здравоохранения между странами, сказал он, добавив, что стратегия правительства заключается в укреплении внешней политики, особенно с соседними странами, сообщает IRNA.

В мае в Иране состоялась 26-я встреча экспертов высокого уровня G5 по сотрудничеству в области здравоохранения и 1-я учебная программа по лидерству и управлению в сфере здравоохранения.

Страны G5 (Афганистан, Иран, Ирак, Пакистан, а также Всемирная организация здравоохранения) приняли участие во встрече на тему «Совместная работа по решению общих проблем здравоохранения».

Выступая на церемонии открытия, Эйноллахи назвал единство и сотрудничество стран в области здравоохранения, лечения и медицинского образования исторической необходимостью.

Достижение, поддержание и укрепление здоровья никогда не возможно региональным путем и не происходит в изолированном регионе, но требует сотрудничества стран, особенно соседних, подчеркнул он.

Иран инициировал создание G5 в 2005 году для содействия субрегиональному сотрудничеству в области здравоохранения и оказания технической поддержки в совершенствовании этого сотрудничества. /// nCa, 31 июля 2023 г.

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