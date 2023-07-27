News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Министр иностранных дел Китая посетил Турцию

Министр иностранных дел Китая посетил Турцию

By

Встреча с президентом Эрдоганом

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), директора канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета КПК и министра иностранных дел Ван И в Президентском комплексе 26 июля 2023 года.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел Хакан Фидан.

Встреча с министром иностранных дел Фиданом

Ван И, директор канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре 26 июля 2023 года.

Ван отметил, что Китай поддерживает Турцию в поиске пути развития, соответствующего ее национальным условиям, и защите национальной независимости, суверенитета, законных прав и интересов.

Согласно сообщениям китайских и турецких СМИ, Ван подчеркнул, что Китай также поддерживает Турцию в том, чтобы она играла более важную роль на региональной и международной арене, и выступает против любого вмешательства во внутренние дела Турции.

Была выражена взаимная поддержка китайской инициативы “Пояс и путь” (BRI) и турецкой инициативы “Средний коридор”.

По словам Фидана, Турция отвергает утверждение о том, что экономическое и технологическое развитие Китая представляет угрозу, выступает против дискредитации и сдерживания развития Китая и не допускает деятельности в Турции, подрывающей территориальную целостность Китая.

Турция считает, что глобальные инициативы, предложенные председателем КНР Си Цзиньпином, имеют стратегическое значение, заявил глава МИД Турции. /// nCa, 27 июля 2023 г. [фото – Синьхуа, официальный сайт президента Турции]

 

#Турция, #Китай, #Ван_И, #Хакан_Фидан, #Эрдоган

Related posts:

  1. Министр иностранных дел Китая посетит страны Центральной Азии
  2. Министр иностранных дел Китая посетил Афганистан
  3. Кто такой Цинь Ган, новый министр иностранных дел Китая?
  4. Кто такой Пан Гуншэн, новый глава Центрального банка Китая?
  5. Министр иностранных дел Узбекистана посетил Туркменистан
  6. МИД Китая анонсировал встречу министров иностранных дел в формате «Центральная Азия+Китай»
  7. Кто такой Хакан Фидан, новый министр иностранных дел Турции?
  8. Железнодорожный экспресс Сиань-Центральная Азия торжественно запустили министры иностранных дел стран Центральной Азии и Китая
  9. Министр иностранных дел Пакистана посетил Узбекистан и Таджикистан
  10. Заявление министерства иностранных дел Китая по соглашению между Саудовской Аравией и Ираном
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan