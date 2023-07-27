Министр иностранных дел Китая посетил Турцию

Встреча с президентом Эрдоганом

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), директора канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета КПК и министра иностранных дел Ван И в Президентском комплексе 26 июля 2023 года.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел Хакан Фидан.

Встреча с министром иностранных дел Фиданом

Ван И, директор канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре 26 июля 2023 года.

Ван отметил, что Китай поддерживает Турцию в поиске пути развития, соответствующего ее национальным условиям, и защите национальной независимости, суверенитета, законных прав и интересов.

Согласно сообщениям китайских и турецких СМИ, Ван подчеркнул, что Китай также поддерживает Турцию в том, чтобы она играла более важную роль на региональной и международной арене, и выступает против любого вмешательства во внутренние дела Турции.

Была выражена взаимная поддержка китайской инициативы “Пояс и путь” (BRI) и турецкой инициативы “Средний коридор”.

По словам Фидана, Турция отвергает утверждение о том, что экономическое и технологическое развитие Китая представляет угрозу, выступает против дискредитации и сдерживания развития Китая и не допускает деятельности в Турции, подрывающей территориальную целостность Китая.

Турция считает, что глобальные инициативы, предложенные председателем КНР Си Цзиньпином, имеют стратегическое значение, заявил глава МИД Турции. /// nCa, 27 июля 2023 г. [фото – Синьхуа, официальный сайт президента Турции]

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