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Туркменская делегация посетила Бакинский порт и СЭЗ “Алят”

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14 июля 2023 года делегация Туркменистана посетила Бакинский международный морской торговый порт, сообщает Посольство Туркменистана в Азербайджане.

Визит был предпринят в целях расширения взаимного сотрудничества в увеличении грузоперевозок между Центральной Азией и Европой, выявления дополнительных возможностей и поощрения привлечения новых видов грузов. В состав делегации вошли руководители, представляющие ряд государственных и частных структур Туркменистана в сфере транспорта, логистики, торговли.

Туркменская делегация побывала также в Свободной экономической зоне Алят.

Свободная экономическая зона Алят является крупнейшей СЭЗ на Кавказе, которая имеет стратегическое географическое положение рядом с Бакинским портом и на пересечении основных международных транспортных коридоров.

Для Туркменистана и Азербайджана, имеющие выгодные географические расположения, развитие транспортно-транзитной инфраструктуры имеет особое значение. Исходя из этого, страны последовательно наращивают свой транспортный потенциал, инициируют и реализуют крупные международные и региональные проекты в сфере транспорта, призванные вывести на качественно новый уровень международное экономическое и торговое сотрудничество.///nCa, 18 июля 2023 г.

Несколько фотографий с визита туркменской делегации, предоставленные Посольством Туркменистана в Азербайджане:

 

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