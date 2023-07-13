Иран и Афганистан усиливают транспортную связуемость с запуском железной дороги Хаф-Герат

Во вторник, 11 июля, официально пущена в эксплуатацию железная дорога Хаф-Герат, соединяющая запад Афганистана и восточную провинцию Ирана, сообщают афганские и иранские сми.

Проект трансграничной железной дороги Хаф-Герат протяженностью около 225 км состоит из четырех сегментов. Первые два участка общей протяженностью 78 км следуют из города Хаф в провинции Хорасан-Разави в Иране до границы с Афганистаном.

Третий и четвертый сегменты протяженностью 147 км пролегают по маршруту пограничная станция Шамтиг (Иран) – станция Розанак (Афганистан) – город Герат.

Выступая на церемонии прибытия железнодорожного состава в Розанак, глава временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид приветствовал этот шаг как жизненно важный для укрепления экономических отношений в регионе, заявив, что железнодорожная сеть может соединить Афганистан с Ираном, а затем с Турцией и Европой.

Муджахид отметил, что в будущем железная дорога будет также перевозить пассажиров, помимо перевозки коммерческих грузов.

Планируется также продолжить железную дорогу на территории Ирана до порта Чабахар на юго-востоке Ирана, что позволит Афганистану улучшить торговлю за счет транспортных сообщений с Центральной Азией, Турцией и Европой.

Первый тестовый состав по стальной трассе Хаф-Герат прошел в мае текущего года.

Ранее, в декабре 2022 года, Иран и Афганистан договорились о возобновлении работы железной дороги Хаф-Герат в течение полугода после проведения ремонтных работ. По этому соглашению Администрация железных дорог Афганистана взяла на себя ответственность за ремонт повреждений, а Иранская компания по строительству и развитию транспортной инфраструктуры осуществила надзор за работами.

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Как сообщило железнодорожное ведомство Афганистана, в среду, 12 июля, Иран и Афганистан заключили меморандум о взаимопонимании по развитию железнодорожного сотрудничества. Документ подписали генеральный директор железнодорожной администрации Афганистана Бахтур Рахман Шарафт и представители иранской делегации. ///nCa, 13 июля 2023 г. (источник фото – Tehran Times, Железнодорожная администрация Афганистана)