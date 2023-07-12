Туркменский Национальный Институт Мировых языков разработал приложение, знакомящее с поэтическим наследием Махтумкули

Центр молодых ученых Туркменского национального института мировых языков им. Довлетмаммета Азади разработал приложение Magtymguly’s World, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Цель приложения – ознакомление широкой аудитории с творчеством великого мыслителя туркменского народа, поэта Махтумкули Фраги.

Приложение разработано с учётом потребностей современного пользователя. Все данные представлены в удобном для читателя виде, а обширные сведения и бессмертные творения великого поэта призваны дать исчерпывающую информацию об этой исторической личности.

В приложении для более оперативного поиска сведений все данные разделены на шесть тематических категорий, в каждой из которых наглядным образом размещена вся необходимая информация. Это: «Стихотворения», «Учёные-махтумкуливеды», «Музеи и памятники», «Народные сказания», «Сборники» и «Биография».

К примеру, в разделе «Стихотворения» в верхней части экрана размещена строка поиска по ключевым словам, все файлы литературных произведений красочно оформлены строками стихотворения и тематической картинкой, специально созданной студентами Государственной академии художеств Туркменистана.

У пользователя есть возможность загрузить аудиофайл с прочтением стихотворения под колоритные мелодии туркменского дутара.

Предусмотрены три языка пользования приложением – туркменский, русский и английский, которые расширяют аудиторию поклонников творчества Махтумкули со всего мира.

Приложение сертифицировано и гарантирует безопасность персональных данных. Оно имеет онлайн-доступ, позволяющий ему обновляться, приложение бесплатное и многофункциональное, имеет неограниченные возможности использования на любом устройстве.

Приложение Magtymguly’s World – первое, созданное высшим учебным заведением и сертифицированное образовательное приложение в Туркменистане, которое способствует росту популярности и изучению творчества великого классика туркменской земли Махтумкули Фраги во всём мире.

Доступно на Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=tm.edu.datmddi.magtymgulyapp

///nCa, 12 июля 2023 г.