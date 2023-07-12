Миссия БДИПЧ ОБСЕ: Досрочные президентские выборы в Узбекистане, состоявшиеся 9 июля, были хорошо подготовлены

«Досрочные президентские выборы, состоявшиеся 9 июля, были хорошо подготовлены с технической стороны», – сказала глава Миссии Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Урсула Гачек в ходе состоявшейся сегодня в столице пресс-конференции, посвященной предварительным результатам выборов Президента Узбекистана.

В мероприятии приняли участие глава миссии по наблюдению за выборами Урсула Гачек, её заместитель Маша Янушевич, а также медиа-аналитик Эльма Шехалич.

«Несмотря на сжатые временные рамки, организаторы выборов эффективно осуществили техническую подготовку выборов и соблюли установленные законом сроки», – подчеркнула глава Миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Как отметила, Урсула Гачек в ходе наблюдения оценивалось соответствие выборов обязательствам в рамках ОБСЕ и другим международным обязательствам и стандартам проведения демократических выборов, а также национальному законодательству.

Заключительный отчет с оценкой всего избирательного процесса и рекомендациями, согласно практике БДИПЧ ОБСЕ, будет опубликован через несколько месяцев после выборов.

В завершение пресс-конференции Урсула Гачек от имени миссии поблагодарила власти Узбекистан за приглашение наблюдать за выборами, а также Центральную избирательную комиссию и Министерство иностранных дел за их содействие.

Напомним, что Миссию БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами во главе с послом Урсулой Гачек была развернута 7 июня и в которую вошли 11 международных экспертов, базирующихся в Ташкенте, и 24 долгосрочных наблюдателя, которые были размещены по всей стране, начиная с 14 июня. В день выборов было задействовано 198 наблюдателей от 26 стран.

Миссия завершит свою работу 18 июля.///nCa, 12 июля 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)

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