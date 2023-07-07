ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ — ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Рустамбек Курбанов, председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан

На протяжении многих веков толерантность процветала на Великом Шелковом пути, сердцем которого была территория современного Узбекистана, служившая связующим звеном между Востоком и Западом. С давних времен мусульмане мирно проживали здесь с христианами, иудеями, буддистами и представителями других вероисповеданий.

Узбекистан – многонациональная страна, где в условиях равноправия и взаимопонимания сегодня живут и успешно трудятся на благо Родины представители более 130 наций и народностей.

Сегодня независимо от национальной принадлежности все граждане Узбекистана пользуются равными правами и активно участвуют в социальной, экономической, политической и культурной жизни общества. Естественно, такое качественное состояние достигнуто ценой немалых усилий.

Надо отметить, что закрепление в Конституции положения о том, что «все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения», создало политико-правовую основу для таких достижений. Большое значение имело и то, что Узбекистан проявил твердую волю в приверженности обеспечения уважения к языку, традициям, обычаям и культуре различных наций и народностей, создания необходимых условий для их развития, запрещения деятельности, направленной на ущемление конституционных прав и свобод граждан, пропагандирующей социальную, национальную, расовую и религиозную вражду.

Как яркое проявление гражданского общества в республике действует закон о негосударственных некоммерческих организациях. В соответствии с ним осуществляют деятельность национальные культурные центры. Почти все они были созданы в годы независимости и при постоянной поддержке со стороны государства. Воспитывая свою молодежь в духе уважения культурных ценностей всех наций и народностей, они успешно развивают свою самобытную национальную культуру – родной язык, традиции и обычаи.

С этой целью в центрах успешно функционируют кружки и курсы по изучению родного языка, воскресные школы, в которых не только дети и молодежь, но и взрослое население изучает родной язык, приобщается к национальной истории, культуре, традициям своего народа.

Изучению родного языка способствуют ежегодные мероприятия, посвященные Международному дню родного языка (21 февраля). В нем участвуют представители ЮНЕСКО в Узбекистане и различных государственных и общественных организаций столицы, а также гости из Посольств, аккредитованные в Узбекистане.

В Узбекистане среднее и высшее обучение ведется на 7 языках – узбекском, каракалпакском, русском, таджикском, казахском, туркменском и кыргызском. Издание учебных пособий для школ и вузов финансируются правительством. Кроме этого, на 12 языках издаются газеты и журналы, телевещание ведётся также на 12 языках. На национальном телевидении и радио есть специальные программы «В семье единой», «Узбекистан – наш общий дом» и др., освещающие жизнь многонационального Узбекистана.

Национальные культурные центры играют ведущую роль в сохранении языка, традиций, обычаев каждого этноса Узбекистана и рассматриваются как один из рычагов укрепления стабильности и гражданского согласия в обществе. В их работе, как и деятельности Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан, достигнуто главное – нации и народности, живущие в республике не чувствуют себя национальными меньшинствами. Они поддерживают тесные контакты со своей исторической родиной, изучают родной язык, народное искусство, традиции, при этом активно участвуют в общественно-политической и культурной жизни страны, ставшей их настоящей Родиной.

Следует также отметить, что в обновляемом Узбекистане обеспечивается конституционное право каждого человека на свободу мысли, слова и убеждений, на поиск, получение и распространение информации, которую он желает, что, в свою очередь, получило признание международного сообщества.

После избрания Шавката Мирзиёева на пост главы государства в Узбекистане, в период нового этапа развития, он стал уделять особое внимание развитию сильного гражданского общества. Процесс радикальных реформ, осуществляемый в стране, охватил все сферы общественно-политической жизни общества.

Главой государства представлена основная программа – Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны на среднесрочную перспективу, в которой также в качестве основных задач обозначены вопросы повышения роли институтов гражданского общества, в частности – средств массовой информации, совершенствования деятельности негосударственных организаций, разработки и внедрения действенных механизмов реализации системы общественного контроля во всех сферах.

Одно из главных достижений за прошедший период — стабильность в республике. Государством созданы все условия для правового равенства, экономической и общественной свободы всех граждан. Важным шагом в этом направлении стал проект Концепции государственной политики в сфере межнациональных отношений, а также «дорожная карта» по реализации данной концепции. Эти документы утверждены Указом Президента Узбекистана в ноябре 2019 года. Концепция представляет собой единую систему взглядов, определяющих цели, принципы и основные механизмы направления реализации государственной политики республики в сфере межнациональных отношений.

Сегодня Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан координирует деятельность 153 национального культурного центра, представляющего нации и народности, живущие в Узбекистане, и 38 обществ дружбы с зарубежными странами. Их работа способствует мирному сосуществованию всех граждан, исключает проявление ненавистнических высказываний в средствах массовой информации и способствует защите прав национальных, этнических, религиозных или языковых меньшинств в многонациональном государстве.

О вопросах межнационального согласия и толерантности было сказано и в выступлении главы Республики Узбекистан на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке. Президент привлек внимание мирового сообщества к демократическим процессам в нашем обществе, масштабным реформам по защите прав человека и в работе с молодежью, задачам по сохранению религиозной толерантности, региональному сотрудничеству, а также защите окружающей среды.

Лидер нашей страны отметил в частности, что в основе международного терроризма и экстремизма лежат наряду с другими факторами — невежество и нетерпимость. В связи с этим важнейшей задачей становится борьба за умы людей, в первую очередь молодежи. Было озвучено предложение о разработке Международной конвенции ООН о правах молодежи — унифицированного международно-правового акта, нацеленного на формирование и реализацию молодежной политики в условиях глобализации и бурного развития информационно-коммуникационных технологий.

В V направлении «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» обозначены задачи по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки национальных культурных центров, реализации концепции государственной политики в области межнациональных отношений, созданию благоприятных условий для молодежи разных национальностей, формированию осознания ею чувства гражданского долга, усилению патриотизма, повышению культуры межнационального общения, основанного на толерантности. Документ также направлен ​​на укрепление отношений с соотечественниками, проживающими за рубежом, реализацию ряда других актуальных мер.

По предложению Президента, в целях обеспечения государственной политики по укреплению в обществе атмосферы межнационального согласия и религиозной толерантности, было принято решение о ежегодном проведении в стране 30 июля Дня дружбы народов. Данная инициатива выдвинута с учетом того, что в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, эта дата ежегодно широко отмечается во всем мире как Международный день дружбы.

Непременно, развитие каждой страны, её место в мировом сообществе в первую очередь определяет то, насколько прочны в ней мир и согласие, крепок дух толерантности. Политика Узбекистана, являющегося одним из центров исламской культуры, строится, прежде всего, на основах межрелигиозного и межнационального согласия. Уважение к другим культурам, языкам, верованиям и традициям на протяжении многих веков передается как духовная ценность от поколения к поколению.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с большим вниманием относится к вопросам укрепления межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе. По инициативе главы государства работа в данном направлении в последние годы выведена на качественно новый уровень. Продвижение мира и стабильности в государстве стало важнейшим фактором устойчивого развития и успешного осуществления преобразований в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах, роста авторитета страны на международной арене.

Самобытность каждого государства Центральной Азии имеет общерегиональные традиции, которые сложились во времена Шелкового пути.

Узбекистан является единственным государством в регионе, которое граничит со всеми странами Центральной Азии. Любые внутренние изменения в политической и экономической жизни страны так или иначе влияют на весь регион. И первый шаг к сближению стран Центральной Азии был сделан Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Принципы международной политики глава Узбекистана сформулировал на 72-й Генассамблее ООН осенью 2017 года, когда обратил особое внимание на необходимость консолидации региона Центральной Азии и на развитие взаимовыгодных связей между соседями.

Примечательным является то, что резолюция не только была единогласно поддержана всеми государствами-членами ООН, но и принята при соавторстве свыше 50 стран. Это свидетельствует о высоком признании международным сообществом актуальности и своевременности инициативы президента Узбекистана.

В резолюции «Просвещение и религиозная толерантность» подчеркивается важная роль продвижения просвещения, согласия, прав человека, терпимости и дружбы, а также признается важность сотрудничества, взаимоуважения и взаимопонимания во имя укрепления безопасности и мира на планете.

Нужно отметить, что большинство народа Узбекистана на первое место ставит не своё личное благополучие, а заботу о здоровье и благосостоянии своей семьи, родственников, близких и соседей. Это высшая духовная ценность человека. Наш народ никогда не ставил себя выше других народов, проявлял по отношению к другим нациям, представителям других конфессий должное уважение.

Данная черта менталитета узбекистанцев формировалась на протяжении многих веков, когда на древней и благодатной земле Узбекистана жили представители самобытных культур и цивилизаций, что способствовало формированию особого менталитета нашего народа, отличающегося добротой, миролюбием, открытостью, широтой и щедростью души.

Ведь мир и спокойствие, гражданское согласие, религиозная терпимость – отличительная черта современного Узбекистана! ///nCa, 7 июля 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)