ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ — ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Рустамбек Курбанов, председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан
На протяжении многих веков толерантность процветала на Великом Шелковом пути, сердцем которого была территория современного Узбекистана, служившая связующим звеном между Востоком и Западом. С давних времен мусульмане мирно проживали здесь с христианами, иудеями, буддистами и представителями других вероисповеданий.
Узбекистан – многонациональная страна, где в условиях равноправия и взаимопонимания сегодня живут и успешно трудятся на благо Родины представители более 130 наций и народностей.
Сегодня независимо от национальной принадлежности все граждане Узбекистана пользуются равными правами и активно участвуют в социальной, экономической, политической и культурной жизни общества. Естественно, такое качественное состояние достигнуто ценой немалых усилий.
Надо отметить, что закрепление в Конституции положения о том, что «все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения», создало политико-правовую основу для таких достижений. Большое значение имело и то, что Узбекистан проявил твердую волю в приверженности обеспечения уважения к языку, традициям, обычаям и культуре различных наций и народностей, создания необходимых условий для их развития, запрещения деятельности, направленной на ущемление конституционных прав и свобод граждан, пропагандирующей социальную, национальную, расовую и религиозную вражду.
Как яркое проявление гражданского общества в республике действует закон о негосударственных некоммерческих организациях. В соответствии с ним осуществляют деятельность национальные культурные центры. Почти все они были созданы в годы независимости и при постоянной поддержке со стороны государства. Воспитывая свою молодежь в духе уважения культурных ценностей всех наций и народностей, они успешно развивают свою самобытную национальную культуру – родной язык, традиции и обычаи.
С этой целью в центрах успешно функционируют кружки и курсы по изучению родного языка, воскресные школы, в которых не только дети и молодежь, но и взрослое население изучает родной язык, приобщается к национальной истории, культуре, традициям своего народа.
Изучению родного языка способствуют ежегодные мероприятия, посвященные Международному дню родного языка (21 февраля). В нем участвуют представители ЮНЕСКО в Узбекистане и различных государственных и общественных организаций столицы, а также гости из Посольств, аккредитованные в Узбекистане.
В Узбекистане среднее и высшее обучение ведется на 7 языках – узбекском, каракалпакском, русском, таджикском, казахском, туркменском и кыргызском. Издание учебных пособий для школ и вузов финансируются правительством. Кроме этого, на 12 языках издаются газеты и журналы, телевещание ведётся также на 12 языках. На национальном телевидении и радио есть специальные программы «В семье единой», «Узбекистан – наш общий дом» и др., освещающие жизнь многонационального Узбекистана.
Национальные культурные центры играют ведущую роль в сохранении языка, традиций, обычаев каждого этноса Узбекистана и рассматриваются как один из рычагов укрепления стабильности и гражданского согласия в обществе. В их работе, как и деятельности Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан, достигнуто главное – нации и народности, живущие в республике не чувствуют себя национальными меньшинствами. Они поддерживают тесные контакты со своей исторической родиной, изучают родной язык, народное искусство, традиции, при этом активно участвуют в общественно-политической и культурной жизни страны, ставшей их настоящей Родиной.
Следует также отметить, что в обновляемом Узбекистане обеспечивается конституционное право каждого человека на свободу мысли, слова и убеждений, на поиск, получение и распространение информации, которую он желает, что, в свою очередь, получило признание международного сообщества.
После избрания Шавката Мирзиёева на пост главы государства в Узбекистане, в период нового этапа развития, он стал уделять особое внимание развитию сильного гражданского общества. Процесс радикальных реформ, осуществляемый в стране, охватил все сферы общественно-политической жизни общества.
Главой государства представлена основная программа – Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны на среднесрочную перспективу, в которой также в качестве основных задач обозначены вопросы повышения роли институтов гражданского общества, в частности – средств массовой информации, совершенствования деятельности негосударственных организаций, разработки и внедрения действенных механизмов реализации системы общественного контроля во всех сферах.
Одно из главных достижений за прошедший период — стабильность в республике. Государством созданы все условия для правового равенства, экономической и общественной свободы всех граждан. Важным шагом в этом направлении стал проект Концепции государственной политики в сфере межнациональных отношений, а также «дорожная карта» по реализации данной концепции. Эти документы утверждены Указом Президента Узбекистана в ноябре 2019 года. Концепция представляет собой единую систему взглядов, определяющих цели, принципы и основные механизмы направления реализации государственной политики республики в сфере межнациональных отношений.
Сегодня Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан координирует деятельность 153 национального культурного центра, представляющего нации и народности, живущие в Узбекистане, и 38 обществ дружбы с зарубежными странами. Их работа способствует мирному сосуществованию всех граждан, исключает проявление ненавистнических высказываний в средствах массовой информации и способствует защите прав национальных, этнических, религиозных или языковых меньшинств в многонациональном государстве.
О вопросах межнационального согласия и толерантности было сказано и в выступлении главы Республики Узбекистан на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке. Президент привлек внимание мирового сообщества к демократическим процессам в нашем обществе, масштабным реформам по защите прав человека и в работе с молодежью, задачам по сохранению религиозной толерантности, региональному сотрудничеству, а также защите окружающей среды.
Лидер нашей страны отметил в частности, что в основе международного терроризма и экстремизма лежат наряду с другими факторами — невежество и нетерпимость. В связи с этим важнейшей задачей становится борьба за умы людей, в первую очередь молодежи. Было озвучено предложение о разработке Международной конвенции ООН о правах молодежи — унифицированного международно-правового акта, нацеленного на формирование и реализацию молодежной политики в условиях глобализации и бурного развития информационно-коммуникационных технологий.
В V направлении «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» обозначены задачи по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки национальных культурных центров, реализации концепции государственной политики в области межнациональных отношений, созданию благоприятных условий для молодежи разных национальностей, формированию осознания ею чувства гражданского долга, усилению патриотизма, повышению культуры межнационального общения, основанного на толерантности. Документ также направлен на укрепление отношений с соотечественниками, проживающими за рубежом, реализацию ряда других актуальных мер.
По предложению Президента, в целях обеспечения государственной политики по укреплению в обществе атмосферы межнационального согласия и религиозной толерантности, было принято решение о ежегодном проведении в стране 30 июля Дня дружбы народов. Данная инициатива выдвинута с учетом того, что в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, эта дата ежегодно широко отмечается во всем мире как Международный день дружбы.
Непременно, развитие каждой страны, её место в мировом сообществе в первую очередь определяет то, насколько прочны в ней мир и согласие, крепок дух толерантности. Политика Узбекистана, являющегося одним из центров исламской культуры, строится, прежде всего, на основах межрелигиозного и межнационального согласия. Уважение к другим культурам, языкам, верованиям и традициям на протяжении многих веков передается как духовная ценность от поколения к поколению.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с большим вниманием относится к вопросам укрепления межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе. По инициативе главы государства работа в данном направлении в последние годы выведена на качественно новый уровень. Продвижение мира и стабильности в государстве стало важнейшим фактором устойчивого развития и успешного осуществления преобразований в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах, роста авторитета страны на международной арене.
Самобытность каждого государства Центральной Азии имеет общерегиональные традиции, которые сложились во времена Шелкового пути.
Узбекистан является единственным государством в регионе, которое граничит со всеми странами Центральной Азии. Любые внутренние изменения в политической и экономической жизни страны так или иначе влияют на весь регион. И первый шаг к сближению стран Центральной Азии был сделан Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Принципы международной политики глава Узбекистана сформулировал на 72-й Генассамблее ООН осенью 2017 года, когда обратил особое внимание на необходимость консолидации региона Центральной Азии и на развитие взаимовыгодных связей между соседями.
Примечательным является то, что резолюция не только была единогласно поддержана всеми государствами-членами ООН, но и принята при соавторстве свыше 50 стран. Это свидетельствует о высоком признании международным сообществом актуальности и своевременности инициативы президента Узбекистана.
В резолюции «Просвещение и религиозная толерантность» подчеркивается важная роль продвижения просвещения, согласия, прав человека, терпимости и дружбы, а также признается важность сотрудничества, взаимоуважения и взаимопонимания во имя укрепления безопасности и мира на планете.
Нужно отметить, что большинство народа Узбекистана на первое место ставит не своё личное благополучие, а заботу о здоровье и благосостоянии своей семьи, родственников, близких и соседей. Это высшая духовная ценность человека. Наш народ никогда не ставил себя выше других народов, проявлял по отношению к другим нациям, представителям других конфессий должное уважение.
Данная черта менталитета узбекистанцев формировалась на протяжении многих веков, когда на древней и благодатной земле Узбекистана жили представители самобытных культур и цивилизаций, что способствовало формированию особого менталитета нашего народа, отличающегося добротой, миролюбием, открытостью, широтой и щедростью души.
Ведь мир и спокойствие, гражданское согласие, религиозная терпимость – отличительная черта современного Узбекистана! ///nCa, 7 июля 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)