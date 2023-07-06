Средний коридор – в центре внимания экспертной встречи в Самарканде

В конце июня Государственный таможенный комитет Узбекистана провел встречу друзей председателя Исполнительного совета TIR (ИСМДП) в Самарканде с целью продвижения цифровизацию быстро развивающегося Среднего коридора с помощью инструментов eTIR.

Срединный или Средний коридор, соединяет Китай, Центральную Азию через Каспийское море с Кавказом, Турцией и Европой. Вдоль этого коридор наблюдается быстрый рост торговли, поскольку на этот маршрут сместились грузоперевозки с других коридоров, отмечают в Международном Союзе Автомобильного Транспорта (IRU).

В 2022 году транзит по Среднему коридору продемонстрировал рекордный рост, увеличившись на 150% по сравнению с 2021 годом. Всего за один месяц, с декабря 2022 по январь 2023 года, контейнерный грузооборот в Каспийском бассейне вырос в 5,5 раза.

По словам директора IRU по МДП и транзиту Татьяны Ре-Белле, в связи с рекордным ростом объемов торговли по Среднему коридору становится все более актуальной цифровизация международного транзита для дальнейшего повышения безопасности и эффективности торговли.

«Многие процессы МДП уже успешно переведены в цифровую форму благодаря коллективным усилиям наших членов, партнеров и таможенных органов в регионе, что приносит существенные выгоды как государственному, так и частному сектору и повышает безопасность и упрощение процедур транзита», – подчеркнула она.

Генеральный секретарь МПК ТРАСЕКА Асавбаев А.А. отметил, что за последние годы в странах ТРАСЕКА наблюдается положительная динамика работ уполномоченными органами по присоединению к международной системе eTIR.

Азербайджан, Грузия и Узбекистан завершили присоединение к международной системе ЕЭК ООН, в то время как Турция планирует завершить подключение в ближайшее время.

«ТРАСЕКА является наиболее активным регионом реализации eTIR и с поддержкой на национальном уровне в Иране, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане имеются все предпосылки запуску коридора, где перевозки МДП будут полностью электронными», подчеркнул Асавбаев.

Во встрече приняли участие таможенные службы и национальные ассоциации МДП из Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители ИСМДП, Секретариата МДП ЕЭК ООН, IRU, Генерального директората по налогообложению и таможенному союзу ЕС, ТРАСЕКА, GIZ и Исламского банка развития.

Что такое eTIR?

Международная система eTIR направлена на обеспечение безопасного обмена данными между национальными таможенными системами, связанными с международным транзитом товаров, транспортных средств или контейнеров, в соответствии с положениями Конвенции МДП, и позволяет таможне управлять данными о гарантиях, выданных держателям МДП.///nCa, 5 июля 2023 г.