Город Аркадаг открывает широкие перспективы для сотрудничества с международными организациями

В Международном инвестиционном форуме «Умный» город Аркадаг» приняли участие около 300 представителей из Европы, Азии, США, стран СНГ, международных организаций и финансовых структур. Представители ООН, ЮНИДО, АБР в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» рассказали о том, какие перспективы открываются в сотрудничестве с данными международными организациями в свете реализации в стране концепции «умный город» и в целом продолжающейся цифровизации.

Новая городская повестка в Туркменистане

Дмитрий Шлапаченко, постоянный координатор ООН в Туркменистане, напомнил о том, что феврале 2023 года город Аркадаг посетила Совместная миссия ООН в составе представителей Программы ООН по населённым пунктам (ООН–Хабитат), Организации Объединённых Наций по промышленному развитию, Программы ООН по окружающей среде, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана и Программы развития ООН.

«Миссия зафиксировала предоставление основных городских услуг с использованием новейших стандартов и «умных» технологических решений, отметив инновационную очистку воды, инвестиции в электрический транспорт. Эксперты ООН также оценили, что при планировании города Аркадаг учтены социальные аспекты устойчивого городского развития, включая инклюзивность и равенство, разнообразие и культурное наследие, здоровье и благополучие, безопасность и защищённость, образование и обучение на протяжении всей жизни. В процессе планирования и реализации учитывалось обеспечение доступности для всех, уделяя особое внимание лицам с инвалидностью», – сказал Шлапаченко.

По мнению постпреда ООН, инклюзивный подход к окружающему пространству, жилью и городской инфраструктуре, вопросы окружающей среды и финансирования могут масштабироваться по всей стране и внутри субрегиона.

Таким образом, через новый город Аркадаг в стране реализуются принципы открытых, безопасных, жизнестойких и «умных» устойчивых городских жилых районов, что способствует локализации Целей устойчивого развития и Новой городской повестки дня в Туркменистане.

«В этом направлении мы в ООН видим большие перспективы совместной работы с Правительством страны и готовы и далее развивать сотрудничество, включая вопросы повышения инвестиционной привлекательности города Аркадаг и страны в целом», – подчеркнул он.

ООН готова содействовать развитию государственно-частного партнерства в Туркменистане

«Система ООН готова и далее развивать сотрудничество с Правительством по совершенствованию институтов государственно-частного партнёрства, что будет способствовать реализации цифровых инновационных технологий, включая развитие цифровой инфраструктуры «умных» городов», – сказал Владимир Валетко, экономист офиса постоянного координатора ООН в Туркменистане, выступивший на форуме от имени Секретариата по государственно-частному партнёрству Европейской экономической комиссии ООН.

Валетко указал на важность инструментов государственно-частного партнёрства для выполнения Концепции развития цифровой экономики.

Он выразил готовность проведения тренинга по государственно-частному партнёрству для специалистов органов государственного управления, который может быть организован офисов Постоянного координатора ООН в Туркменистане совместно с Европейской экономической комиссией и Министерством финансов и экономики Туркменистана. «Это будет содействовать повышению инвестиционной привлекательности города Аркадаг и страны в целом»,- отметил он.

ЮНИДО: Город Аркадаг имеет потенциал для внедрения искусственного интеллекта

«ЮНИДО видит большой потенциал для развития города Аркадаг, включая использование искусственного интеллекта», – считает Чон Жун, заместитель генерального директора и управляющего директора Директората технического сотрудничества и устойчивого промышленного развития ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).

Он подчеркенул, что город Аркадаг является символом значительного прогресса в инфраструктурном, экологическом и эко­номическом плане, выступает в качестве флагманской инициативы и модели устой­чивого развития городов в Туркменистане, способствуя локализации Новой программы развития городов и Целей устойчивого раз­вития.

В этом контексте, ЮНИДО предполагает сотрудничество с Правительством Туркменистана для разработки программ с целью продвижения интеллектуализации городского управления и других государственных услуг.

АБР: Инновации города Аркадаг могут быть применены и в других городах Туркменистана

Артур Андрысяк, директор постоянного представительства Азиатского Банка Развития в Туркменистане, выразил надежду на то, что инновационные технологии и подходы, применяемые в городе Аркадаг, со временем могут быть использованы и в других городах Туркменистана.

«В настоящее время АБР работает над Стратегией партнёрства с Туркменистаном на период 2024–2028 годов в соответствии с национальными приоритетами развития, изложенными в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», рассказал он.

В области городского развития АБР может поделиться с Туркменистаном региональным опытом и знаниями.

В энергетическом секторе Банк продолжит поддерживать укрепление национальной энергосистемы и усилия Правительства, направленные на ускорение декарбонизации для достижения национальных целей по сокращению выбросов парниковых газов путём инвестирования в возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности существующих газовых электростанций.

Также Андрысяк подчеркнул готовность АБР поддержать Правительство Туркменистана в подготовке долгосрочного плана углеродной нейтральности, включая исследование низкоуглеродного пути для энергетического сектора. ///nCa, 4 июля 2023 г.