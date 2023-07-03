Туркменистан придает важное значение сохранению биоразнообразия Каспия

С 21 по З0 июня 2023 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла 32-я сессия Ассамблеи Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО, а также в преддверии Ассамблеи 20 июня 2023 года состоялась 56-я сессия Исполнительного совета МОК, сообщает Посольство Туркменистана во Франции.

В работе данных форумов приняла участие делегация Туркменистана в составе Директора Института Каспийского моря Туркменистана М.Атаджанова, а также Постоянного Представителя Туркменистана при ЮНЕСКО, Посла М.Чарыева.

Туркменистан, в качестве члена Исполнительного совета МОК с 2021 по 2023 годы, проявляет глубокий интерес к океанографическим исследованиям и усилиям по сохранению океана, особенно в свете его близости к Каспийскому морю, заявила делегация.

Страна придает важное значение морскому биоразнообразию и осознает необходимость его защиты. Прибрежные районы, включая побережье Каспийского моря, представляют собой уникальные морские экосистемы, обитаемые разнообразными видами.

В этом контексте Туркменистан стремится активно способствовать усилению исследований в области океанографии и сотрудничеству в целях достижения устойчивого развития морских ресурсов.

Основным вопросом, поставленным на повестку дня ассамблеи, было рассмотрение докладов и

обсуждение хода реализации программы Межправительственной Океанографической Комиссии (МОК). В рамках этого вопроса делегаты обменивались информацией о текущем состоянии выполнения программы, представляли свои отчеты и обсуждали достигнутые результаты.///nCa, 3 июля 2023 г.