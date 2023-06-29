В Туркменистане состоялась торжественная церемония открытия города Аркадаг

Президент Сердар Бердымухамедов провел в четверг, 29 июня 2023 года, ряд мероприятий, посвященных официальному открытию города Аркадаг в Туркменистане.

Город Аркадаг с самого начала планирования был нацелен на то, чтобы стать глобальным прототипом устойчивого города.

Среди гостей торжества присутствовали делегации высокого уровня примерно из 14 дружественных стран, а также большое количество иностранных журналистов, прибывших освещать инаугурацию города Аркадаг и различные мероприятия, приуроченную к данному событию.

День начался с перерезания ленточки у подножия впечатляющего памятника Ак Хану – легендарному коню, принадлежавшему национальному лидеру Туркменистана Аркадагу Бердымухамедову в период его президентства.

Ак Хан был лично воспитан Гурбангулы Бердымухамедовым. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2018 году, когда прошел на задних копытах 10 метров всего за 4,9 секунды. Ранее скакун принял участие в процессии факелоносцев на церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в 2017 году – событие исторической важности.

После перерезания ленточки Президент Сердар Бердымухамедов, его команда и приглашенные гости направились к трибуне на городской площади, где состоялся парад организаций, которые уже начали работать в городе. Большинство из них связаны с секторами здравоохранения и образования, что наглядно демонстрирует приоритеты туркменского правительства.

В ходе церемонии министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качир и председатель Союза торговых палат и бирж Турции Рифат Хисарджиклыоглу вручили президенту Туркменистана ключи от двух электромобилей TOGG T10X. Эти автомобили, разработанные компанией Türkiye, подарены президентом Реджеп Тайип Эрдоганом.

Президент Бердымухамедов торжественно открыл реабилитационный центр для детей в городе Аркадаг.

В зале дворца Рухыет состоялась церемония вручения 21 международного сертификата и дипломов, подтверждающих достижения города в различных областях. Это сертификаты международных организаций – ОЭС, ТУРКСОЙ, ЭСКАТО ООН, ЮНЕСКО, СНГ, ЮНИДО, ЮНЕП, ООН-ХАБИТАТ. Город также сертифицирован как “Первый умный город Тюркского мира”.

Ниже приводится список врученных сертификатов:

– Благодарственный сертификат Организации Экономического Сотрудничества за высококлассное сооружение современного города с использованием оптимизированных технологий, функций и ресурсов, позволивших усовершенствовать инфраструктуру для повышения качества жизни населения с учетом современного градостроительства;

– Специальный сертификат «Город XXI века» международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ);

– Сертификат «Первый умный город Тюркского мира»;

– Диплом городу Аркадаг за комплексную реализацию Программы «Умный город» от Ассоциации «Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ)»;

– Специальная награда градостроительства Тюркского мира городу Аркадаг от Союза инженеров и архитекторов тюркского мира;

– Благодарственный сертификат ЮНИДО городу Аркадаг за вклад в создание интеллектуального города с использованием цифровых технологий четвертой промышленной революции (4IR), направленной на содействие инклюзивному и устойчивому промышленному развитию (ISID) и достижение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;

– Благодарственный сертификат ЮНЕП городу Аркадаг за усилия по внедрению принципов инклюзивных, безопасных, умных устойчивых населенных пунктов, способствующих достижению Целей в области устойчивого развития и новой повестки дня в области развития городов;

– Благодарственный сертификат городу Аркадаг за сотрудничество с ЭСКАТО по созданию инклюзивных, безопасных, жизнеспособных, умных и устойчивых городов ради достижения Новой повестки дня по развитию городов и осуществлению Целей устойчивого развития;

– Письмо-поздравление Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в области образования городу Аркадаг за успешное внедрение новых цифровых образовательных систем, которые способствуют развитию цифровой экономики и устойчивому развитию Туркменистана;

– Письмо-поздравление Организации Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки городу Аркадаг за успешное внедрение инновационных систем цифрового образования, предоставляющие новые возможности для качественного образования и непрерывного обучения, создание творческой среды для подрастающего поколения, вносящего тем самым неоценимый вклад в дальнейшее развитие современного Туркменистана;

– Письмо-поздравление «Содружества обучения» за успешное внедрение инновационных систем цифрового образования;

– Сертификат Глобального института зеленого роста – «Зеленый и умный город Аркадаг»;

– Благодарственный Сертификат ООН Хабитат городу Аркадаг за усилия, предпринятые в целях осуществления принципов инклюзивных, безопасных, устойчивых и разумных районов, вносящих вклад в локализацию Целей устойчивого развития и Новой повестки дня в области развития городов в Туркменистане;

– Диплом об инновационной архитектуре города Аркадаг от Международной Ассоциации Союзов архитекторов;

– Сертификат качества выполненных научно-изыскательских работ по сейсмическому микрорайонированию и обеспечению сейсмической безопасности территории города Аркадаг от Института Геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова Национальной Академии Наук Республики Армения;

– Сертификат соответствия Целям устойчивого развития и международным требованиям экологического строительства в соответствии с результатами независимого научно-технического изучения от Центрального научно-исследовательского и проектного института Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

– Калифорнийская Прокламация о том, что 29 июня 2023 года является «Днем города Аркадаг» в городе Эль-Кахон США;

– Прокламация Университета Линкольна США о том, что 29 июня 2023 года является «Днем города Аркадаг» в Университете Линкольна;

– Сертификат «Самый многочисленный урок садоводства при участии 539 человек» Книги Рекордов Гиннеса;

– Сертификат Многопрофильной больнице города Аркадаг от организации «KTQ International GmbH» (ФРГ) – «Сотрудничество за открытость и качество в области здравоохранения»;

– Сертификат качества компании «Philips» (Нидерланды) – «Об оснащении многопрофильной больницы города Аркадаг техникой Philips». ///nCa, 29 июня 2023 г.