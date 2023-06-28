Туркменистан представляет свой Второй Добровольный национальный обзор Целей устойчивого развития

Программа развития ООН (ПРООН) в рамках совместного проекта между Министерством финансов и экономики Туркменистана «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза II» оказала техническое содействие в подготовке второго Добровольного национального обзора (ДНО) по прогрессу достижений целей устойчивого развития страны, принятых Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Обзор представляет оценку прогресса реализации национализированных задач ЦУР, поставленных перед страной на период до 2030 года.

Координацию процесса подготовки Обзора осуществляли государственные органы в составе министерств и ведомств страны во главе с Министерством финансов и экономики как координирующего органа по реализации ЦУР при активном участии членов Рабочей группы по ЦУР и всех заинтересованных сторон, включая представителей бизнеса, научных институтов, гражданского общества и Агентств ООН в Туркменистане. Для представления оценки прогресса ЦУР в стране наряду с 5 целями, рекомендованными системой ООН – 6 (Чистая вода и санитария), 7 (Недорогостоящая и чистая энергия), 9 (Индустриализация, инновации и инфраструктура), 11 (Индустриализация, инновации и инфраструктура) и 17 (Партнерство в интересах устойчивого развития) в Обзоре представлен глубокий анализ еще по 6 приоритетным для страны целям устойчивого развития, таким как 1 (Ликвидация нищеты), 2 (Ликвидация голода), 3 (Хорошее здоровье и благополучие), 4 (Качественное образование), 5 (Гендерное равенство) и 13 (Борьба с изменением климата).

Национальный обзор Туркменистана является новым этапом реализации ЦУР с учетом современных вызовов и реалий и обозначил важность выработки дальнейших направлений реализации глобальной Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Второй Добровольный Национальный Обзор Туркменистана по достижению ЦУР уникален по нескольким параметрам. Во-первых, нынешний Обзор помимо акцентных целей, рекомендованных ООН, включает дополнительные шесть целей, отражающие ключевые стратегические направления развития страны: здравоохранение; качественное и инклюзивное образование; продовольственная безопасность; гендерное равенство; повышение благосостояния людей; охрана окружающей среды.

Во-вторых, как и все страны мира, Туркменистан испытал последствия пандемии COVID-19. В Обзоре представлен национальный опыт Туркменистана по противодействию пандемии, благодаря которому страна смогла перейти на новые параметры устойчивого развития.

В-третьих, представлен прогресс по совершенствованию институциональных основ обеспечения эффективной реализации ЦУР. Благодаря этому создаются благоприятные условия для развития цифровизации, предпринимательства и применения инновационных и экологически чистых технологий для нынешнего и будущих поколений.

В-четвертых, проведена оценка стратегических программных документов на предмет интеграции ЦУР. Оценка продемонстрировала, что сохраняется высокий уровень интеграции задач ЦУР в стратегии, программы и планы действий – 85%. Таким образом обеспечивается преемственность реализации ЦУР в завершенных и вновь принятых национальных программах.

ДНО-2023 Туркменистана опубликован на официальном сайте Политического форума Высокого уровня HLPF website.

Данный Обзор будет представлен Правительственной делегацией Туркменистана с участием молодых послов ЦУР на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке в июле 2023 года. ///ПРООН Туркменистан