Туркменистан представит 2-ой Добровольный национальный обзор по реализации ЦУР на форуме ЭКОСОС в июле



На правительственном заседании в пятницу, 23 июня, вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов отчитался о реализации в рамках сотрудничества с ООН Целей устойчивого развития.

Туркменистан в числе первых государств имплементировал все 17 ЦУР в национальные программы и стратегии социально-экономического развития, приступив к их выполнению.

В частности, на первом этапе на Правительственном уровне были приняты 17 Целей и вытекающие из них 148 задач и 187 индикаторов.

В контексте сотрудничества с ООН Мередов озвучил ряд предложений, в том числе по предоставлению в рамках Политического форума высокого уровня Экономического и Социального Совета ООН (ECOSOC) второго Добровольного национального обзора Туркменистана по реализации ЦУР.

В ходе данного форума, который состоится в Нью-Йорке в июле этого года, предлагается провести презентацию города Аркадаг, организовав её совместно с Программой ООН по населённым пунктам (UN-Habitat), Программой ООН по окружающей среде (UNEP), Европейской экономической комиссией ООН (UNECE) и Представительством Постоянного координатора ООН в Туркменистане.

При этом отмечалось, что город Аркадаг, в основу которого заложена Концепция «умного города», полностью отвечает требованиям 11-й ЦУР «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населённых пунктов».

Было предложено организовать в августе по итогам вышеназванного форума «круглый стол», посвящённый предпринимаемым в Туркменистане комплексным мерам по выполнению ЦУР, с участием представителей учреждений ООН.

Кроме того, предлагается на интернет-сайте Государственного комитета по статистике (www.stat.gov.tm) разместить информационную базу данных по реализации ЦУР в Туркменистане, а также по участию туркменской стороны в Саммите ЦУР, который пройдёт в сентябре 2023 года на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Резюмируя отчёт, Президент Туркменистана подчеркнул, что конструктивное партнёрство с ООН неизменно выступает одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса страны.

Одобрив представленные предложения, глава государства отметил, что многолетнее взаимодействие с ООН, носящее стратегический характер, охватывает широкий спектр направлений и располагает большим потенциалом.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил намерение Туркменистана и впредь принимать активное и инициативное участие в усилиях международного сообщества по выполнению ЦУР. ///nCa, 26 июня 2023 г.