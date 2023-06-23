News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Европейские ученные возобновят изучение тайн античной Маргианы

Европейские ученные возобновят изучение тайн античной Маргианы

By


После длительного перерыва из-за пандемии Covid – 19 Итальянский археологический проект «TAP-Togolok» (Тоголокский Археологический Проект), возглавляемый доктором Барбарой Черазетти, возобновит работу в Туркменистане в сентябре 2023 года на поселении бронзового века Тоголок 1 в регионе Мургаб на территории древней Маргианы, сообщает проект «TAP Togolok».

Античная Маргиана, некогда располагавшаяся в дельте реки Мургаб на юге Туркменистана, часто ошибочно считалась исторически и археологически лишь пограничной областью, расположенной между двумя великими цивилизациями: цивилизацией Инда на востоке и месопотамской на Западе.

С 1990 года Итало-Туркменская археологическая миссия осуществила в Туркменистане множество исследовательских проектов, одним из которых было создание археологической карты дельты Мургаба в контексте изучения поселений в бронзовом и железном веках.

На протяжении более 30 лет миссия исследовала площадь более 20 000 кв. км. В результате было зарегистрировано около 2000 пунктов, датировка которых простирается от бронзового века до исламского периода.

С 2014 года усилия миссии были сосредоточены на участке Тоголок-1, что позволило собрать большой объем данных о последних этапах жизнедеятельности в одном из самых важных и обширных населенных пунктов региона Мургаб.

ISMEO – Международная ассоциация исследований Средиземноморья и Востока вместе с Министерством культуры Туркменистана является главным партнером и главным спонсором археологического проекта TAP-Togolok совместно с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

Другими партнерами являются Свободный Университет Берлина (Freie Universität Berlin), университет Берна, институт Геоантропологии Макса Планка в Йене, Университет Болоньи, университет Саленто, университет Востока (Неаполь), и Германский Археологический Институт (Берлин).

Проект также поддерживается Посольством Италии в Туркменистане.

В сотрудничестве с группой из Университета Берна совместная археологическая миссия осенью исследует северный курган Тоголок 1 и прилегающую к нему территорию с помощью широкомасштабного магнитометрического исследования. Три большие траншеи будут вскрыты для того, чтобы восстановить непрерывную и достоверную хронологическую последовательность и понять тесную связь между местными земледельцами и кочующими скотоводами из северных степей.

Полевая экспедиция продлится четыре недели. В них также примут участие туркменские специалисты из Государственного историко-культурного парка Древний Мерв и историко-краеведческого музея Мары.

Исследование “Тоголок – 1” представляет собой прекрасную возможность не только с научной точки зрения, но и символизирует тридцатилетие сотрудничества между Италией и Туркменистаном. ///nCa, 23 июня 2023 г.

 

Related posts:

  1. Европейские археологи продолжат осенью раскопки на территории древнего Маргуша
  2. Национальные и Европейские эксперты обсудили перспективы сотрудничества ЕС и Туркменистана в области образования
  3. Российский антрополог провела лекцию о пятом центре мировой цивилизации на туркменской земле
  4. OGT-2022: Европейские перспективы туркменского газа
  5. Центральноазиатско-Европейские Взаимосвязи: Ретроспектива Вопроса
  6. ВОЗ содействует внедрению подхода “Единое здоровье” в Туркменистане
  7. European scientists will resume studying the secrets of ancient Margiana
  8. По инициативе Туркменистана Генассамблея ООН объявила 2023 год годом диалога как гарантии мира
  9. European archaeologists will continue excavations on the territory of ancient Margush this fall
  10. ЮНФПА: Перепись в Туркменистане проходит организованно и в установленные сроки
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan