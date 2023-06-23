Европейские ученные возобновят изучение тайн античной Маргианы



После длительного перерыва из-за пандемии Covid – 19 Итальянский археологический проект «TAP-Togolok» (Тоголокский Археологический Проект), возглавляемый доктором Барбарой Черазетти, возобновит работу в Туркменистане в сентябре 2023 года на поселении бронзового века Тоголок 1 в регионе Мургаб на территории древней Маргианы, сообщает проект «TAP Togolok».

Античная Маргиана, некогда располагавшаяся в дельте реки Мургаб на юге Туркменистана, часто ошибочно считалась исторически и археологически лишь пограничной областью, расположенной между двумя великими цивилизациями: цивилизацией Инда на востоке и месопотамской на Западе.

С 1990 года Итало-Туркменская археологическая миссия осуществила в Туркменистане множество исследовательских проектов, одним из которых было создание археологической карты дельты Мургаба в контексте изучения поселений в бронзовом и железном веках.

На протяжении более 30 лет миссия исследовала площадь более 20 000 кв. км. В результате было зарегистрировано около 2000 пунктов, датировка которых простирается от бронзового века до исламского периода.

С 2014 года усилия миссии были сосредоточены на участке Тоголок-1, что позволило собрать большой объем данных о последних этапах жизнедеятельности в одном из самых важных и обширных населенных пунктов региона Мургаб.

ISMEO – Международная ассоциация исследований Средиземноморья и Востока вместе с Министерством культуры Туркменистана является главным партнером и главным спонсором археологического проекта TAP-Togolok совместно с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

Другими партнерами являются Свободный Университет Берлина (Freie Universität Berlin), университет Берна, институт Геоантропологии Макса Планка в Йене, Университет Болоньи, университет Саленто, университет Востока (Неаполь), и Германский Археологический Институт (Берлин).

Проект также поддерживается Посольством Италии в Туркменистане.

В сотрудничестве с группой из Университета Берна совместная археологическая миссия осенью исследует северный курган Тоголок 1 и прилегающую к нему территорию с помощью широкомасштабного магнитометрического исследования. Три большие траншеи будут вскрыты для того, чтобы восстановить непрерывную и достоверную хронологическую последовательность и понять тесную связь между местными земледельцами и кочующими скотоводами из северных степей.

Полевая экспедиция продлится четыре недели. В них также примут участие туркменские специалисты из Государственного историко-культурного парка Древний Мерв и историко-краеведческого музея Мары.

Исследование “Тоголок – 1” представляет собой прекрасную возможность не только с научной точки зрения, но и символизирует тридцатилетие сотрудничества между Италией и Туркменистаном. ///nCa, 23 июня 2023 г.