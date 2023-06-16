Анализ nCa: Посол Таджикистана завершает очень успешную и продуктивную работу в Туркменистане

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Посол Фаррух Хомиддин Шарифзода завершил свою очень успешную и продуктивную работу в Туркменистане.

В течение шести лет и пяти месяцев в качестве главы таджикской миссии в Ашхабаде Шарифзода работал с удивительной ясностью целей, проявляя в своей деятельности превосходные дипломатические навыки для достижения этих задач.

Здесь полезно проанализировать некоторые успехи Шарифзода, потому что при этом мы также стремимся подчеркнуть тот факт, что посол играет решающую роль в построении партнерства с принимающей страной.

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Фаррух Хомиддин Шарифзода приступил к исполнению обязанностей посла Таджикистана в Туркменистане 3 января 2017 года. До этого он уже проработал послом в Турции.

Одним из первых его успехов здесь стал перевод двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства. Соглашение было подписано в ходе визита тогдашнего президента Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан в ноябре 2017 года.

Примечательно, что среди 180 стран, с которыми Таджикистан имеет дипломатические отношения, только с шестью установлены двусторонние обязательства стратегического партнерства.

В ходе этого же визита обе страны подписали соглашения о долгосрочном сотрудничестве в торгово-экономической и сельскохозяйственной сферах. Всего в ходе этого визита было подписано 13 документов.

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Подписание взаимных документов создает правовую базу для взаимодействия между странами. Каждый документ требует тщательной работы и глубокого рассмотрения, прежде чем дойти до стадии подписания.

Таджикистан подписал свыше 2100 двусторонних документов со странами мира. Из них 142 документа между Таджикистаном и Туркменистаном, что составляет почти 7% от общего количества документов. Это один из показателей динамичной работы посла Шарифзода и предыдущих посланников Таджикистана.

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Визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Таджикистан 10 мая 2023 года стал поворотным моментом, придавшим импульс развитию партнерства.

Президент Бердымухамедов и Президент Рахмон подписали декларацию об углублении стратегического партнерства. Такой результат, безусловно, стал результатом масштабной совместной работы обеих сторон, в том числе активной роли посла Шарифзода.

Кроме того, в ходе визита было подписано еще 23 документа.

Среди них три документа касались транспортно-транзитного сектора, области, имеющей решающее значение как для Туркменистана, так и для Таджикистана:

Меморандум между Национальным банком Таджикистана и Центральным банком Туркменистана;

Соглашение между Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан и Государственной таможенной службой Туркменистана об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу;

Программа совместных мероприятий («Дорожная карта») по расширению дальнейшего сотрудничества в области увеличения грузового потока и активации мультимодальных перевозок между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Агентством транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана на 2023-2025 годы;

Программа совместных мероприятий («Дорожная карта») по расширению дальнейшего сотрудничества в области увеличения грузового потока и активации мультимодальных перевозок между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Агентством транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана на 2023-2025 годы;

Кроме того, был подписан Меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана для поощрения взаимной торговли и использования рамочных взаимопониманий в транспортно-транзитной сфере.

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После подписания документов наступает необходимость их реализации. Это работа посла и его команды, чтобы продолжать работать со страной пребывания для выполнения взаимных обязательств.

В качестве примера упомянем совместную программу («Дорожную карту») по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере увеличения грузопотока и активизации мультимодальных перевозок между Таджикистаном и Туркменистаном на 2023-2025 годы, подписанную в ходе визита президента Туркменистана в Таджикистан.

Дорожная карта, в частности, предусматривает следующее:

создание благоприятных условий, в том числе применение тарифных преференций, для увеличения железнодорожных грузовых перевозок между предприятием «Туркмендемирёллары» («Туркменские железные дороги») и ГУП «Роҳи оҳани тоҷикистон» («Таджикская железная дорога»);

экспертные встречи и назначение ответственных национальных логистических операторов по организации контейнерных перевозок по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-граница Китая;

изучение возможности организации международного контейнерного поезда по маршруту Таджикистан – Европа транзитом через Туркменистан;

изучение возможности развития сквозной логистической службы с целью увеличения экспортно-импортных грузоперевозок железнодорожным и морским транспортом;

привлечение транспортных и логистических компаний к использованию потенциала и услуг Туркменбашинского международного морского порта;

предоставление выгодных условий для владельцев, перевозчиков и экспедиторских компаний при организации международных перевозок.

Другой документ, Меморандум о развитии международных перевозок, акцентирует внимание на возможностях развития международных транспортных коридоров.

Это глубина всего одного документа — а их гораздо больше.

Более того, сфера действия этого Меморандума о взаимопонимании достаточно широка. Подчеркивается важность повышения эффективности и развития новых международных транспортных коридоров, таких как мультимодальный коридор Китай-Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция.

Прошло чуть больше месяца с момента подписания этого документа, но посол Шарифзода принимает меры по реализации его положений.

Это свидетельствует о всеобъемлющем характере обязанностей посла.

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Энергетическое сотрудничество является важной сферой партнерства между Туркменистаном и Таджикистаном. В этом контексте значимым компонентом выступает линия D газопроводной сети Центральная Азия-Китай.

Общая протяженность новой линии составит 966 км. Газопровод пройдет по территории Туркменистана, Узбекистана (205 км), Таджикистана (391 км), Кыргызстана (215 км) и Китая (155 км).

Межправительственное соглашение о строительстве данного газопровода на территории Таджикистана было подписано в сентябре 2013 года. В марте 2014 года китайская нефтегазовая компания CNPC заключила соглашение с «Таджиктрансгаз», на основе которого было создано совместное предприятие по строительство и эксплуатация газопровода ООО «Транс-Таджикская газопроводная компания» с долей каждого участника по 300 млн долл.

Ожидается, что по этому газопроводу из Туркменистана в Китай будет ежегодно поставляться 25-30 миллиардов кубометров природного газа. Реализация этого проекта позволит привлечь более 3 миллиардов долларов прямых китайских инвестиций в экономику Таджикистана.

По разным причинам были некоторые задержки в реализации проекта линии D. Тем не менее, сейчас проект снова в строю.

На недавно состоявшемся саммите Центральная Азия-Китай была подтверждена твердая приверженность реализации этого проекта. Предпосылкой для возрождения проекта линии D в списке приоритетов стала совместная работа экспертов и официальных лиц стран-участниц. Заметную роль сыграл посол Фаррух Шарифзода.

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Таджикистан примет у себя пятую юбилейную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Душанбе в сентябре этого года.

Параллельно также пройдет очередное заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Посол Шарифзода активно участвовал в координации подготовительной работы туркменской стороны.

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Дни культуры проводятся на взаимной основе между Туркменистаном и странами-партнерами для популяризации культуры друг друга и поощрения контактов между народами.

Дни культуры Туркменистана и Таджикистана проводятся регулярно на взаимной основе. Последним мероприятием такого рода стали дни культуры Таджикистана в Туркменистане, прошедшие 23-25 ​​ноября 2022 года.

Это была масштабная серия песенных и танцевальных концертов, выставок декоративно-прикладного искусства. В рамка акции состоялся показ документальных фильмов.

Таджикскую делегацию в составе 90 деятелей культуры и исполнителей, лучших из Таджикистана, возглавила министр культуры г-жа Зульфия Давлатзода.

25 ноября 2022 года посол Таджикистана Фаррух Хомиддин Шарифзода и супруга устроили прием в честь подведения итогов дней культуры.

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В мае 2022 года Посол Шарифзода провел встречу в Министерстве иностранных дел Туркменистана. Во встрече также принял участие генеральный директор Туркменской национальной нефтегазовой компании NAPECO Максат Пирлиев.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о создании совместного предприятия по переработке нефти и нефтепродуктов.

Это важный проект, который в случае реализации, будет способствовать самообеспеченности продуктами переработки углеводородов и обеспечит стабильность на рыночном уровне для потребителей.

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Туркменистан в августе 2021 года и провел переговоры на высшем уровне с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Это был знаменательный визит, и посол Шарифзода со своей командой усердно потрудились над достижением оглушительного успеха встречи в верхах.

По итогам визита было подписано 20 двусторонних документов, в том числе совместное заявление президентов.

Два документа из них относятся к транспортному сектору:

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о перевозке и транзите грузов и пассажиров

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Осложнения, вызванные ограничениями Covid-19, нанесли серьезный ущерб экономике и экономическим отношениям практически всех стран мира.До Covid товарооборот между Туркменистаном и Таджикистаном составлял более 92 миллионов долларов США. Объем торговли резко упал из-за сбоев в цепочке поставок и невозможности беспрепятственно перемещать грузы через границы.

Однако посол Шарифзода использовал все возможные средства, чтобы помочь вывести взаимный товарооборот на доковидный уровень. В результате объем торговли в 2022 году составил 53 миллиона долларов США, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году. Показатель динамично растет до уровня полного восстановления.

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Есть возможность открытия прямого авиасообщения между Ашхабадом и Душанбе. Это будет очень полезно для людей и бизнес-сообщества.

Посол Шарифзода провел консультации с властями, и в обозримом будущем может быть достигнуто какое-то решение.

Чтобы маршрут был прибыльным, туркменскому перевозчику было бы целесообразно создать маршрут Ашхабад-Мешхед-Душанбе-Мешхед-Ашхабад. Аналогичным образом таджикский перевозчик может ввести маршрут Душанбе-Ашхабад-Машхед-Ашхабад-Душанбе. Это обеспечит весомы пассажирооборот для авиакомпаний.

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То, что мы здесь упомянули, является лишь частью работы, проделанной послом Шарифзода и его командой за последние шесть лет и пять месяцев в Туркменистане.

Вуди Аллен говорит: «99 процентов жизни проявляется». — Это очень верно для работы дипломата.

Посол Шарифзода старательно участвовал в каждом мероприятии, каждой встрече. Это само по себе было большим вкладом в укрепление отношений между двумя странами.

Кроме того, его утонченное чувство юмора, острый ум и способность долго и упорно работать с очень небольшим отдыхом способствовали успеху его пребывания в Туркменистане.

Признавая вклад Шарифзода, мы также подчеркиваем, что работа дипломата, особенно главы миссии, непростая. Это благодарный труд, по крайней мере, в плане самоудовлетворения, но очень сложный.

Желаем послу Фарруху Хомиддину Шарифзода всяческих удач и успехов в его будущей работе. /// nCa, 16 июня 2023 г.

#Таджикистан, #Посол_Фаррух_Хомиддин_Шарифзода